不畏7天41架次共機頻騷擾　蔡英文直奔澎湖前線視導穩軍心

▲▼總統蔡英文中秋節前夕視導澎湖駐軍，肯定全體駐防官兵戰訓辛勞，並預祝中秋節快樂及致贈加菜金。（圖／軍聞社提供，下同）

軍聞社／澎湖報導

三軍統帥蔡英文總統今日上午視導空軍天駒部隊及海軍146艦隊，並前往陸軍澎防部與防區重要幹部及官兵代表會餐，慰勉官兵任務辛勞，期勉各級幹部持續戮力戰訓工作，鞏固空防，守護國家安全，並提前祝賀他們中秋佳節愉快。

總統上午抵達空軍馬公基地後，首先聽取戰備任務簡報，隨後並前往警戒室及棚廠慰勉飛行員及地勤官兵，鑑於近期共機遠海長航，天駒部隊官兵多次執行監控警戒任務，總統特別與執行監控警戒任務的飛行員交談，替他們加油打氣，實際瞭解官兵在空中執勤實況及飛行經驗分享，肯定他們在戰備任務訓練及空防的辛勞。

緊接著總統前往海軍146艦隊視導戰訓整備情形，實地走訪女性官兵艙間，了解官兵生活及訓練情形，並與官兵合影與互動，展現統帥與官兵站在一起的親和力。

蔡總統也前往陸軍澎湖防衛指揮部與官兵進行秋節會餐，提前祝賀秋節愉快。

蔡總統在致詞時表示，因為有空軍官兵24小時輪班，全副武裝在警戒室待命，才能在狀況來臨時的5分鐘內升空應對，捍衛領空，守護國家安全。總統說，她聽過嚴部長在視察其他單位時，也有遇到這樣的緊急狀況，飛行員報告到一半就馬上出動執行任務，這也是國軍的日常生活，她表示大家都辛苦了。

蔡總統指出，面對近日共機繞臺的挑釁，破壞區域和平的行為，身處澎湖第一線空防的各位，勤務也更加繁重，但是總統對官兵弟兄姐妹們有信心，訓練有素的空軍弟兄姊妹，一定能扛起這個重責大任。

蔡總統接著指出，她到警戒室，和執行防空警戒任務的飛行員見面，聽取近期各位攔截、驅離共機的英勇表現，其中，侯正男中校告訴她，務必將空防交給空軍。總統說她對這位飛行員的自信很有信心，因為身為中華民國的空軍，怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威。

蔡總統強調，身為三軍統帥，她也要向國人保證，國軍官兵，絕對是一支有能力也有決心，可以捍衛國土、守護區域和平的鋼鐵勁旅。

此外，總統表示她也要跟地勤的弟兄姐妹說幾句話，空軍有句話，「空戰出英雄，地勤一半功」，現場有各個不同任務的分隊，不論是負責彈藥維護、武器掛載，或者是油料補給等各項任務，飛行員能夠放心執行任務，就是因為每一架戰機，都有這些人員細心的維修和保養，大家都辛苦了，謝謝他們。

最後，總統表示，下週四就是中秋節，除了要預祝國軍官兵佳節愉快，她也要感謝各位的家人，因為有他們的支持，國軍弟兄姐妹，才能安心堅守崗位，國人也才能安心過節。