總統簽名酒毀了！486先生「呼叫蔡英文總統」釣出辣台妹　網瘋朝聖

▲蔡字糊掉了。（圖／翻攝自臉書／486先生）

記者周亭瑋／綜合報導

「呼叫蔡英文總統。」團購達人486先生昨晚崩潰發文，表示老婆在手濕的情況下，拿起這盅有總統簽名的紀念酒，使得珍貴簽名糊掉；沒想到，辣台妹真的現身了，而超親民的回應，再度掀起熱議，不少網友在神串留名，直呼「太酷了，本尊來留言！」

486先生立場鮮明，多次於臉書力挺總統蔡英文，昨夜他發文向總統喊話，「妳送我的紀念酒上頭的簽名，昨天我太太洗抹布後，手濕濕的就拿紀念酒想擺在櫃子上；想不到，蔡這個字居然被擦掉，能不能下次見面時，我帶去到妳旁邊再簽一次，這真的是悲劇阿！」

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▲總統親自回應。（圖／翻攝自臉書／486先生）

po文一出，狂吸超過2.4萬讚，網友們紛紛笑回，「是誰拿水性筆給總統簽名啦」、「我們連糊掉的都沒有」、「換抹布裱框吧」、「下次記得要拿油性筆簽名」、「大膽刁民」、「所謂骨董就是有殘缺才有價值」、「來人啊～拖出去打三十大板」。



不僅如此，連蔡英文總統也在留言處現身，親回「沒問題」之外，還附上了一個OK的手勢。這一來再度吸引大票人朝聖，驚訝直呼「看樣子，過幾天就會再寄一罐來了」、「突然覺得總統好接地氣哦」、「媽~我好接近總統喔」、「這是許願樓」。

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