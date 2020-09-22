　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

總統簽名酒毀了！486先生「呼叫蔡英文總統」釣出辣台妹　網瘋朝聖

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲486先生「呼叫蔡英文總統」。（圖／翻攝自臉書／486先生）

▲蔡字糊掉了。（圖／翻攝自臉書／486先生）

記者周亭瑋／綜合報導

「呼叫蔡英文總統。」團購達人486先生昨晚崩潰發文，表示老婆在手濕的情況下，拿起這盅有總統簽名的紀念酒，使得珍貴簽名糊掉；沒想到，辣台妹真的現身了，而超親民的回應，再度掀起熱議，不少網友在神串留名，直呼「太酷了，本尊來留言！」

486先生立場鮮明，多次於臉書力挺總統蔡英文，昨夜他發文向總統喊話，「妳送我的紀念酒上頭的簽名，昨天我太太洗抹布後，手濕濕的就拿紀念酒想擺在櫃子上；想不到，蔡這個字居然被擦掉，能不能下次見面時，我帶去到妳旁邊再簽一次，這真的是悲劇阿！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲486先生「呼叫蔡英文總統」。（圖／翻攝自臉書／486先生）

▲總統親自回應。（圖／翻攝自臉書／486先生）

po文一出，狂吸超過2.4萬讚，網友們紛紛笑回，「是誰拿水性筆給總統簽名啦」、「我們連糊掉的都沒有」、「換抹布裱框吧」、「下次記得要拿油性筆簽名」、「大膽刁民」、「所謂骨董就是有殘缺才有價值」、「來人啊～拖出去打三十大板」。


不僅如此，連蔡英文總統也在留言處現身，親回「沒問題」之外，還附上了一個OK的手勢。這一來再度吸引大票人朝聖，驚訝直呼「看樣子，過幾天就會再寄一罐來了」、「突然覺得總統好接地氣哦」、「媽~我好接近總統喔」、「這是許願樓」。

►敷完粉刺浮出來最療癒

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
手機誤丟洗衣機！婆婆桌上放整疊千元鈔…她一看紙條暖哭
艾倫狄珍妮「消失5個月」重回節目當主持人！　鏡頭前道歉
快訊／北市某安養中心嚴重火警！　3老人燒傷無生命跡象
快訊／暴衝公車司機曾吸毒　三重客運回應了
12歲女童全盲在家自學　老師剛走…她與2歲妹火海雙亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中秋尋找高高手！礁溪7米鞦韆架亮相　踢3樓高鈴鐺...冠軍賞3萬

吃路易莎熟食！內行人曝光「必點2種類」　大讚這一點：真平價　

友婚禮爆桌「人免到，照收禮金」　她崩潰求助！釣出本尊…網怒炸

經濟弱勢生注意！教育部推願景計畫　雲科大、宜大估招千人

男友年薪是她5倍！28歲女消費觀不同「AA制壓力大」　網兩派戰翻

手機誤丟洗衣機！隔早桌上忽冒出整疊千元鈔...她一看紙條被暖哭

砸11億美化車站！林佳龍：加速「修正鐵路法」　搭觀光列車恐更貴

從生活裡的小事成就地球的大事　台電推音樂趴、風箏節帶你出門fun電

陸委會不准鬆綁兩岸航點！林佳龍：不是被「打槍」僅超前部署

總統簽名酒毀了！486先生「呼叫蔡英文總統」釣出辣台妹　網瘋朝聖

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

惡霸犬猛攻！訓犬師血濺狗學校　40幾年「看過最野的」果斷退訓

中秋尋找高高手！礁溪7米鞦韆架亮相　踢3樓高鈴鐺...冠軍賞3萬

吃路易莎熟食！內行人曝光「必點2種類」　大讚這一點：真平價　

友婚禮爆桌「人免到，照收禮金」　她崩潰求助！釣出本尊…網怒炸

經濟弱勢生注意！教育部推願景計畫　雲科大、宜大估招千人

男友年薪是她5倍！28歲女消費觀不同「AA制壓力大」　網兩派戰翻

手機誤丟洗衣機！隔早桌上忽冒出整疊千元鈔...她一看紙條被暖哭

砸11億美化車站！林佳龍：加速「修正鐵路法」　搭觀光列車恐更貴

從生活裡的小事成就地球的大事　台電推音樂趴、風箏節帶你出門fun電

陸委會不准鬆綁兩岸航點！林佳龍：不是被「打槍」僅超前部署

總統簽名酒毀了！486先生「呼叫蔡英文總統」釣出辣台妹　網瘋朝聖

中秋尋找高高手！礁溪7米鞦韆架亮相　踢3樓高鈴鐺...冠軍賞3萬

吃路易莎熟食！內行人曝光「必點2種類」　大讚這一點：真平價　

米其林主廚愛用神刀「1.5折起」！全聯推西班牙料理神器集點換購

「勇敢之盾」軍演！美上校：證明能從海上帶入壓倒性的火力

黃竣民／「雲豹」甲車在街頭含淚跳恰恰

停車場「動手腳」超收10元　大里政風主任揪出業者8個月A走55萬

4度入圍金曲台語歌后　張涵雅放話紅毯戰袍：能露的都露！

印媒：印軍欲在中印邊境用「雙峰駱駝」運輸和巡邏

友婚禮爆桌「人免到，照收禮金」　她崩潰求助！釣出本尊…網怒炸

我下課媽媽不在家！女兒溫馨聊天洩密　他驚覺愛妻「白天給鄰居駕駕」

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

生活熱門新聞

副連長狂叩「收到請回覆」　他退伍10年剉咧等

開BMW自助加油！旁邊騎士「1句話」酸爆

秋分了！下波冷空氣更強　「白海豚」最大威脅曝光

白海豚加速彎！2波變天鋒面轉雨

12號颱風「白海豚」突襲生成？　下波變天時間出爐

不笑「就被說臉臭」星座Top5！遭誤認難相處…網委屈：我人很好啊

獨／30公分好棒棒？泌尿女醫曝台灣男人長度

神出8年前找的IKEA正妹！鄉民獻所有P幣跪了

高雄婦「居家檢疫5天」突死亡　新冠肺炎採檢結果出爐！

中秋4天連假天氣出爐　下波鋒面來襲「降雨熱區」曝光

懷孕產檢！醫請丈夫先出去　她：我才知先生尺寸異常

挺韓發大財成真！韓粉YouTuber抖內曝

唱KTV跑廁所！包廂傳出「同1首歌」秒炸淚

保全奔月台「電扶梯秒讓道」　她主張左側通行

更多熱門

相關新聞

名嘴：小英議題抓得準　民進黨萬年執政了

名嘴：小英議題抓得準　民進黨萬年執政了

總統蔡英文20日瀏覽新聞時，看到澎湖海軍因臨時任務，取消88杯飲料訂單，店家非但沒生氣，還力挺國軍，讓她相當感動，馬上要幕僚聯繫店家，她在視察澎湖時親自拜訪，掏出現金訂購150杯慰勞官兵，也向店家致謝。對此，媒體人黃暐瀚直言，民進黨要萬年執政了。

蔡英文：怎能讓別人在領空上耀武揚威！

蔡英文：怎能讓別人在領空上耀武揚威！

杜紫宸曝給蔡英文總統一封信

杜紫宸曝給蔡英文總統一封信

彭博：蔡英文是2020年全球最順遂總統

彭博：蔡英文是2020年全球最順遂總統

錄影籲和平　陳玉珍：民進黨雙標

錄影籲和平　陳玉珍：民進黨雙標

關鍵字：

蔡英文辣台妹486先生總統簽名酒簽名

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

峮峮忍淚「穿上小鬼生前外套」像被緊緊擁抱！

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

正妹網紅「小鬼追思會」拍網美照打卡　

尼克突鬆口離婚　爸媽真實反應曝

徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸感情別栽下去

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

峮峮送完小鬼落寞身影直擊！6天吃不下

楊丞琳、許瑋甯「牽手鞠躬」向小鬼道別

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面