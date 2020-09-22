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國家防災日演練　慈濟展示慈悲科技救援軟實力

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▲▼9月21日為「國家防災日」，2020年在臺南都會公園奇美博物館舉行，總統蔡英文親自勘查，來到慈濟「行動廚房」。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「慈濟的師兄師姊協助後勤提供熱食，是能夠安定人心的力量，也是臺灣在國際間人道救援軟實力的見證」！

三個小時內能快速的烹煮四菜一湯，供應約九百人熱食的慈濟「行動廚房」、「生質能源汽化爐」、「行動淨水設備」、「全地形車ATV」等慈悲科技，在臺南都會公園奇美博物館「國家防災日」演練場合，向總統蔡英文展示解說後，蔡總統特別向慈濟在防救災的支援，表達讚許與感恩。

臺南都會公園奇美博物館所在地的P4停車場，9月21日一大早布滿大型消防車輛、大型軍用車、帳篷還有行動餐車、簡易屋，更有很多穿著特搜隊制服的人員以及慈濟志工們穿梭在會場，整個氛圍籠罩在臺南有災難發生了……

9月21日為「國家防災日」，內政部統籌舉辦模擬大地震發生時，大規模震災、消防救災動員演練。今年(2020年)有二個場地，新竹、高屏在高雄，其他各縣市及內政部所屬部會，包括消防署及各地消防局、特種搜救隊、各港務消防隊、國防部都在臺南主場，動員演練。

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▲▼9月21日為「國家防災日」，2020年在臺南都會公園奇美博物館舉行，總統蔡英文親自勘查，來到慈濟「行動廚房」。（圖／慈濟基金會提供）

情境設定為臺南市「中洲構造」發生規模6.9大地震，造成建物倒塌、人員死傷、道路橋梁中斷、停水停電、通訊中斷等嚴重災情，考驗政府部門面對大規模地震下的救災動員能力。

臺南地區慈濟志工也以支援救災人員後勤的角色參與演練，過去慈濟志工「藍天白雲」的動員身影讓各界印象深刻，而當時擬定的賑災模式沿用至今，從過去災難經驗中研發出許多救災與愛護地球的慈悲科技設備，也在現場展現支援實力。

總統蔡英文也親自蒞臨現場督導，聽著慈濟慈善事業基金會災防組呂學正組長解說，在「行動廚房」的設備前，蔡總統歇下腳步，對於它能在三個小時內快速的烹煮四菜一湯，供應約九百人數，頻頻地稱讚：「你們太厲害了。」也微笑點頭直說：「有你們真好」。

▲▼9月21日為「國家防災日」，2020年在臺南都會公園奇美博物館舉行，總統蔡英文親自勘查，來到慈濟「行動廚房」。（圖／慈濟基金會提供）

為了支援此次的演練，20日一百多位志工，提前來到會場，搭建帳篷，掛上「佛教慈濟基金會防災協調中心」成立服務中心，也協助各個縣市政府所需要的帳篷搭設，除了支援公部門，膳食、飲用水、福慧床、桌、椅外，還有因應防疫時代的第一次展示的環保隔屏等等物資設施。

身著藍色背心的急難救助隊，也提前一天（20日）就來到現場，三十多位的志工，來自雲嘉南各縣市及屏東，北部也有三位志工支援，他們以平日的專業訓練，穿梭在會場，駕輕就熟地組合各樣的慈悲科技設施。

膚慰人心的「行動廚房」及「生質能源汽化爐」，志工方崑旺感恩地說：「在2016年『0206臺南大地震』時，隨時提供熱食，是災難時的深夜食堂。而汽化爐在嚴寒的冬夜裡，溫暖人心，發揮很好的功用。」

▲▼9月21日為「國家防災日」，2020年在臺南都會公園奇美博物館舉行，總統蔡英文親自勘查，來到慈濟「行動廚房」。（圖／慈濟基金會提供）

「行動淨水設備」來自中壢的志工張銀彬有感而發的說：「人可以三天不吃飯，但不能一天沒喝水，我們除了淨水還有檢驗設備，檢驗起來都達到生飲的階段。」所以演練當天淨化的水也支援現場人員飲用。

志工們齊心合力不到半小時就搭建完成的「簡易屋」，讓受災的鄉親在危急時有個遮風擋雨的避難處。

另外，「全地形車ATV」道路崩塌，大型車進不去時，它可以運送救災物資進災區。「賑災船」已經改良到有輪子，且水、陸兩用，克服高低不平的地形更加便利。「太陽能LED路燈」在災區斷電時提供綠能照明。災難當下，急難救助隊雖然無法進入現場救人，但可以駐點服務災民。用愛彌補傷痛，是志工們的共同心念。

「我們配合公部門協助周邊的搭設，演練時中餐提供800多個素食便當，這是一件非常有意義的事。」志工窗口張文郎懇切的表示，現場我們如同災難發生時一樣提供餐食。

活動最後，蔡總統在致詞時也特別提到：「慈濟的師兄師姊協助後勤提供熱食，是能夠安定人心的力量，也是臺灣在國際間人道救援軟實力的見證。」

▲▼9月21日為「國家防災日」，2020年在臺南都會公園奇美博物館舉行，總統蔡英文親自勘查，來到慈濟「行動廚房」。（圖／慈濟基金會提供）

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