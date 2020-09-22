蔡英文視導「天駒部隊」：怎能讓別人在領空上耀武揚威！

▲總統蔡英文。（圖／記者黃國霖攝）



記者陶本和／台北報導

針對共軍近期擾台動作加劇，總統蔡英文22日親赴澎湖視導空軍「天駒部隊」時表示，身為中華民國空軍，「我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」。

蔡英文在致詞時表示，她代表國人向捍衛領空的弟兄姊妹，致上最深的感謝，因為有大家24小時輪班，全副武裝在警戒室待命，才能在狀況來臨時的5分鐘內升空應對。

蔡英文指出，她聽過國防部長嚴德發在視察其他單位時，也有遇到這樣的緊急狀況，飛行員報告到一半就馬上出動執行任務。

蔡英文說，她知道面對近日共機繞台的挑釁，破壞區域和平的行為，身處澎湖第一線空防的官兵，勤務也更加繁重，「我們訓練有素的空軍弟兄姊妹，一定能扛起這個重責大任」。

蔡英文表示，她對空軍官兵很有信心，身為中華民國的空軍，「我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」。她強調，身為三軍統帥，她也要向國人保證，國軍官兵絕對是一支有能力也有決心，可以捍衛國土、守護區域和平的鋼鐵勁旅。

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