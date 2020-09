封她2020年全球最順遂總統　彭博：蔡英文「強化與美經貿」換協防

▲《彭博社》認為,在各國領導人中,蔡英文的2020年過得最順遂。圖為蔡英文在就職典禮上發表演說。(圖/ETtoday攝影中心攝)



記者吳美依/編譯

《彭博社》21日以「中國的戰爭威脅促使台灣加強與美國的經濟聯繫」(China's Threats of War Push Taiwan to Boost U.S. Economic Links)為題報導指出,台灣總統蔡英文面臨北京武力威脅,但她轉而與美國強化經貿關係,藉此換取協防資源。

文中指出,在各國領導人中,很難找到有誰的2020年過得比蔡英文更好。蔡英文1月以壓倒性勝利贏得連任,領導優秀防疫,推動經濟復甦,使得台灣股市創下歷史新高。台灣銀行上周將2020年經濟成長目標上修至1.6%,在全球主要經濟體皆衰退之際,異軍突起。

Voice:Taiwan leader Tsai Ing-wen, who pledged deeper ties with the US at a dinner for a visiting senior State Department official,is clearly playing with fire. If any act of her provacation violates the Anti-Secession Law of China, a war will be set off and Tsai will be wiped out pic.twitter.com/hPZl42dVb1