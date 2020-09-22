封她2020年全球最順遂總統　彭博：蔡英文「強化與美經貿」換協防

▲《彭博社》認為，在各國領導人中，蔡英文的2020年過得最順遂。圖為蔡英文在就職典禮上發表演說。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者吳美依／編譯

《彭博社》21日以「中國的戰爭威脅促使台灣加強與美國的經濟聯繫」（China's Threats of War Push Taiwan to Boost U.S. Economic Links）為題報導指出，台灣總統蔡英文面臨北京武力威脅，但她轉而與美國強化經貿關係，藉此換取協防資源。

文中指出，在各國領導人中，很難找到有誰的2020年過得比蔡英文更好。蔡英文1月以壓倒性勝利贏得連任，領導優秀防疫，推動經濟復甦，使得台灣股市創下歷史新高。台灣銀行上周將2020年經濟成長目標上修至1.6％，在全球主要經濟體皆衰退之際，異軍突起。

Voice:Taiwan leader Tsai Ing-wen, who pledged deeper ties with the US at a dinner for a visiting senior State Department official,is clearly playing with fire. If any act of her provacation violates the Anti-Secession Law of China, a war will be set off and Tsai will be wiped out pic.twitter.com/hPZl42dVb1 — Global Times (@globaltimesnews) September 19, 2020

但蔡英文卻面臨北京威脅。《環球時報》19日在推特上表示，如果蔡英文做出任何挑釁舉動，違反《反分裂國家法》，北京將發動戰爭「殲滅」她；與訪台的美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）共進晚宴，更是在「玩火」。

解放軍戰機上周多次飛越海峽中線， 釋出影片顯示，一架H-6轟炸機看似在關島附近的美軍基地進行模擬襲擊。雖然北京實施武力威脅，但似乎還不準備放棄與台灣的經濟接觸。中國共產黨內地位第4高的官員汪洋（Wang Yang）於19日承諾，將「進一步感善政策措施與安排」，造福台灣民眾。

▲共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

《彭博社》報導，中國最近在台灣附近的軍事演習暗示，中國正在密切關注事態發展，並且有意願升級緊張情勢。儘管共產黨從未統治過台灣，民調也顯示絕大多數台灣人不願被共產黨統治，中國國家主席習近平仍表示，如果有必要的話，將會動用武力。

文中提到，雖然中國的軍事實力讓台灣相形見絀，但兩岸隔著海峽，很有可能對北京造成適得其反的效果。許多觀察人士認為，如果中國武力犯台，美國將會伸出援手，蔡政府也正在積極採取行動，加強台美非正式經濟關係，提供更多誘因，讓美國國會議員介入可能發生的海峽衝突。

根據台灣經濟部數據，今年上半年，對中出口占總額42.3％，同期對美出口僅14.7％。另外，今年前8個月，台灣對中國的投資與去年同期相比成長50％，總計39億美元。

蔡政府尋求扭轉此趨勢，鼓勵企業將產業鏈從中國移至台灣或東南亞，8月底解除部分美國牛肉、豬肉產品進口禁令，而這一點原本被視為美台貿易協議的最大障礙。另據美國政府數據，截至今年7月，台灣是第9大貿易夥伴，比去年的第11大又往上提升。

蔡英文表示，「我們必須加速與全球各地加強經濟聯繫，尤其加強我們與最堅定夥伴的關係」。總統府發言人Kolas Yotaka說，「如果我們減少對於中國的經濟依賴，它就不能夠在政治上勒索我們。透過與其他國家建立更緊密的經濟關係，我們將能夠共享繁榮，維持區域和平」。

▲蔡英文於官邸設宴款待美國次卿柯拉克（左）訪團，張忠謀也有出席。（圖／總統府提供）



柯拉克的來訪也被視為另外一個里程碑。蔡英文18日舉辦接待晚宴，出席者包括台積電（TSMC）創辦人張忠謀（Morris Chang）。台積電是蘋果最主要的晶片生產供應商，最近宣布將在亞利桑那州建造一棟120億美元的工廠。因此，張忠謀的出現，被認為有助華府突顯台灣尖端半導體產業與中國華為的區別。

此外，台灣經濟部長王美花（Wang Mei-hua）於20日宣布，她已與柯拉克的代表團會面談話，著手籌備正式經濟對談，任何進一步的嚴肅討論都將由美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）主持。

儘管目前仍不清楚美國貿易代表署（USTR）是否把台灣視為優先要務，但顧問公司Bower Group Asia資深總監蒂芬妮．馬（Tiffany Ma）認為，任何協議都將大大有助於台灣擺脫外交孤立困境。她說，雙邊貿易協議「能夠替其他尋求與台灣達成類似協議的國家提供動力和政治掩護，進一步有利於台灣的國安」。

在柯拉克訪台前不久，威斯康辛州共和黨議員蒂凡尼（Tom Tiffany）提出法案，要求政府與台灣恢復邦交，並且達成雙邊自由貿易協定。《彭博社》指出，儘管該法案不太可能通過，但一名國會議員呼籲承認台灣，加劇了北京最糟糕的擔憂。

美國智庫「戰略和國際問題研究中心」（CSIS）中國實力項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，「北京擔心出現滑坡，它擔心美國放棄一中政策，不尊重中國的紅線」。

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