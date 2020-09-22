　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

封她2020年全球最順遂總統　彭博：蔡英文「強化與美經貿」換協防

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼總統就職典禮，蔡英文就職演說。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲《彭博社》認為，在各國領導人中，蔡英文的2020年過得最順遂。圖為蔡英文在就職典禮上發表演說。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者吳美依／編譯

《彭博社》21日以「中國的戰爭威脅促使台灣加強與美國的經濟聯繫」（China's Threats of War Push Taiwan to Boost U.S. Economic Links）為題報導指出，台灣總統蔡英文面臨北京武力威脅，但她轉而與美國強化經貿關係，藉此換取協防資源。

文中指出，在各國領導人中，很難找到有誰的2020年過得比蔡英文更好。蔡英文1月以壓倒性勝利贏得連任，領導優秀防疫，推動經濟復甦，使得台灣股市創下歷史新高。台灣銀行上周將2020年經濟成長目標上修至1.6％，在全球主要經濟體皆衰退之際，異軍突起。

但蔡英文卻面臨北京威脅。《環球時報》19日在推特上表示，如果蔡英文做出任何挑釁舉動，違反《反分裂國家法》，北京將發動戰爭「殲滅」她；與訪台的美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）共進晚宴，更是在「玩火」。

解放軍戰機上周多次飛越海峽中線， 釋出影片顯示，一架H-6轟炸機看似在關島附近的美軍基地進行模擬襲擊。雖然北京實施武力威脅，但似乎還不準備放棄與台灣的經濟接觸。中國共產黨內地位第4高的官員汪洋（Wang Yang）於19日承諾，將「進一步感善政策措施與安排」，造福台灣民眾。

▲▼國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

▲共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

《彭博社》報導，中國最近在台灣附近的軍事演習暗示，中國正在密切關注事態發展，並且有意願升級緊張情勢。儘管共產黨從未統治過台灣，民調也顯示絕大多數台灣人不願被共產黨統治，中國國家主席習近平仍表示，如果有必要的話，將會動用武力。

文中提到，雖然中國的軍事實力讓台灣相形見絀，但兩岸隔著海峽，很有可能對北京造成適得其反的效果。許多觀察人士認為，如果中國武力犯台，美國將會伸出援手，蔡政府也正在積極採取行動，加強台美非正式經濟關係，提供更多誘因，讓美國國會議員介入可能發生的海峽衝突。

根據台灣經濟部數據，今年上半年，對中出口占總額42.3％，同期對美出口僅14.7％。另外，今年前8個月，台灣對中國的投資與去年同期相比成長50％，總計39億美元。

蔡政府尋求扭轉此趨勢，鼓勵企業將產業鏈從中國移至台灣或東南亞，8月底解除部分美國牛肉、豬肉產品進口禁令，而這一點原本被視為美台貿易協議的最大障礙。另據美國政府數據，截至今年7月，台灣是第9大貿易夥伴，比去年的第11大又往上提升。

蔡英文表示，「我們必須加速與全球各地加強經濟聯繫，尤其加強我們與最堅定夥伴的關係」。總統府發言人Kolas Yotaka說，「如果我們減少對於中國的經濟依賴，它就不能夠在政治上勒索我們。透過與其他國家建立更緊密的經濟關係，我們將能夠共享繁榮，維持區域和平」。

▲▼蔡英文於官邸設宴款待美國次卿柯拉克訪團，她領養的三隻導盲犬，也肩負起外交重任，在門口合影恭送貴客離開。（圖／總統府提供）

▲蔡英文於官邸設宴款待美國次卿柯拉克（左）訪團，張忠謀也有出席。（圖／總統府提供）

柯拉克的來訪也被視為另外一個里程碑。蔡英文18日舉辦接待晚宴，出席者包括台積電（TSMC）創辦人張忠謀（Morris Chang）。台積電是蘋果最主要的晶片生產供應商，最近宣布將在亞利桑那州建造一棟120億美元的工廠。因此，張忠謀的出現，被認為有助華府突顯台灣尖端半導體產業與中國華為的區別。

此外，台灣經濟部長王美花（Wang Mei-hua）於20日宣布，她已與柯拉克的代表團會面談話，著手籌備正式經濟對談，任何進一步的嚴肅討論都將由美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）主持。

儘管目前仍不清楚美國貿易代表署（USTR）是否把台灣視為優先要務，但顧問公司Bower Group Asia資深總監蒂芬妮．馬（Tiffany Ma）認為，任何協議都將大大有助於台灣擺脫外交孤立困境。她說，雙邊貿易協議「能夠替其他尋求與台灣達成類似協議的國家提供動力和政治掩護，進一步有利於台灣的國安」。

在柯拉克訪台前不久，威斯康辛州共和黨議員蒂凡尼（Tom Tiffany）提出法案，要求政府與台灣恢復邦交，並且達成雙邊自由貿易協定。《彭博社》指出，儘管該法案不太可能通過，但一名國會議員呼籲承認台灣，加劇了北京最糟糕的擔憂。

美國智庫「戰略和國際問題研究中心」（CSIS）中國實力項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，「北京擔心出現滑坡，它擔心美國放棄一中政策，不尊重中國的紅線」。

►敷完粉刺浮出來最療癒

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
高中男女廁所愛愛　老師偷拍畫面摸她胸部問：想怎麼解決？
快訊／電信店門口出現疑似爆裂物！　外觀寫「不許打開會爆」
尼克突鬆口離婚「爸媽真實反應」曝光！　這群人全嚇瘋
峮峮忍淚「穿上小鬼生前外套」　像被緊緊擁抱著
馬丁變心…8年妻「我的世界破滅」簽字離婚：我全心在這個家
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

想要確認性別！他拿鐮刀「剖開孕妻肚」　7月大親生兒慘成死嬰

情侶野外求生28天…贏得豪華木屋！78歲屋主「閃娶金髮嫩妻」反悔

美西野火狂燒！奧勒岡6男趁亂縱火　他「喜歡煙味」偷燒一整堆樹葉

紐約州槍擊現場「悲痛哭喊」響徹街道！　目擊者驚恐：就像打越戰

反擊封殺令！　彭博：TikTok「怒告美國政府」控川普越權

打臉CDC主任！川普承諾明年4月「全民接種疫苗」：每月好幾百萬劑

偷竊被逮！伊朗3男重判「剁斷4根手指」　丟回牢裡繼續關

與新歡纏綿…前男友突爬床硬上！　她發狠「一口咬掉蛋蛋」

打破性別重圍、畢生勇捍平權！金斯伯格「狂吸年輕粉」一生傳奇

彭斯前幕僚爆「川普面對疫情超冷漠」！　宣告倒戈11月票投拜登

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

惡霸犬猛攻！訓犬師血濺狗學校　40幾年「看過最野的」果斷退訓

皮膚「神秘小點」5小時整條腿發黑　27歲女7天動8次刀救命！　

快訊／南韓總理恐感染新冠！居家隔離...下午行程全取消

封她2020年全球最順遂總統　彭博：蔡英文「強化與美經貿」換協防

聯合國創立75週年　日外相：盼成「常任理事國」

深藍海水藏生態死訊！北極冰融加速　「吸收太陽輻射」成暖化推手

辣妹「半身掛窗外」危險自拍　超高速摔出車外嗨喊：我要死了！

結婚談不攏！他喝爛醉突掏刀狠砍87歲準岳父　嚇瘋女友

一上場就脫光！節目找5裸男女「超前性教育」　兒童尬臉問：你喜歡自己的下面嗎

澳媒駐北京記者2年前就被騷擾！家人也遭殃　首度公開內情

逃亡學者：新冠病毒是「SARS」加強版　疫苗研發悲觀…預防更實際

專業髮型師揪出「洗髮5大錯誤」　洗髮精抹頭皮原來超級傷

手搖飲商機年破千億！農糧署辦創意比賽祭90萬獎金　拉抬國產水果

快訊／國軍訂88杯突然棄單　蔡英文親赴飲料店買爆150杯

許孟哲女兒出生2個月「臉冒巨大變化」！　罕曝正面照…趙孟姿：沒抱錯

性侵開直播！他花3.8萬買處女「當場驗貨」　31mins哭喊片瘋傳

南部場來了！華航小小空服員微出國高雄再登場　參加有驚喜大禮包

高雄市內「輕移民」1字頭區　仁武近10年人口成長最多

皮膚「神秘小點」5小時整條腿發黑　27歲女7天動8次刀救命！　

農委會廣告「瘦肉精增加收益又環保...禁用是因難吃」　 國民黨轟：洗腦

視角太邪惡癱瘓交通！新莊「機車後座美背妹」本尊現身

國際熱門新聞

她帶2女兒投奔新男友　下班發現「愛女遭脫褲姦殺」

非洲330頭大象暴斃　詭異謎團揭曉

神秘51區「黑色巨人」曝！UFO獵人揭外星科技

解放軍高歌痛哭！被送往前線情緒激動惹議

道瓊跌509點！標普隔7月首次「連挫4交易日」

iPhone 12 Pro紅藍新配色曝光！

結冰湖面倒插半截魚　他鋸開嗨翻

42年騙局！心碎媽探視早夭兒　竟是空棺

人妻講電話肇逃　回家才知公公重傷

美制裁伊朗和委內瑞拉總統　聯合國難管

拜登演講稱：美國近2億人死於新冠肺炎

白宮抗中智囊：被從沒聽過的族譜刪除

全球最富1％　碳排多31億窮人2倍

川普搞笑模仿拜登看提詞機：往上一點！

更多熱門

相關新聞

台灣婆媳問題　外國女生這樣看

台灣婆媳問題　外國女生這樣看

有一個外國的女性友人問我：「台灣的女生，為什麼要把自己老公的媽媽叫做媽媽？那根本不是她的媽媽呀！」我從沒想過這個問題，問她為什麼這樣想。而她的疑問是：一個女生決定跟一個男人結婚，共同經營新生活，為什麼要被迫附加「一對爸媽」進來？

陸官方首表態「海峽中線不存在」

陸官方首表態「海峽中線不存在」

錄影籲和平　陳玉珍：民進黨雙標

錄影籲和平　陳玉珍：民進黨雙標

南海之爭「菲律賓無聲觀戰」　專家：2大國最想拉攏他

南海之爭「菲律賓無聲觀戰」　專家：2大國最想拉攏他

屏東女急匯款美國「老公」！警12字保住她50萬

屏東女急匯款美國「老公」！警12字保住她50萬

關鍵字：

彭博社中國美國台灣美中台蔡英文

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸感情別栽下去

峮峮送完小鬼落寞身影直擊！6天吃不下

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

楊丞琳、許瑋甯「牽手鞠躬」向小鬼道別

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

「我家樓上不要出租套房」　 新店住戶掛布條槓鄰居

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面