美西野火狂燒！奧勒岡6男趁亂縱火　他「喜歡煙味」偷燒一整堆樹葉

▲美國西部近月爆發嚴重野火，加州、奧勒岡州等地都陷入危機。圖為奧勒岡州的火勢。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國西部近月爆發嚴重野火，加州、奧勒岡州等地都陷入危機。在奧勒岡州，至少6名男性被指控，趁著野火季節蓄意縱火，且犯案動機千奇百怪，包括想要享用美味牛肉、情侶紛爭與喜歡「煙味」。

綜合《紐約郵報》與《俄勒岡人報》 （OregonLive）報導，雖然沒有證據指出嫌犯懷有政治動機，但惡意行為已經加劇火勢，而這場大火已經燒毀超過100萬英畝的土地。

其中一名縱火犯是39歲富爾頓（Jedediah Fulton），他對於當地森林保護組織的成員心生不滿，7月28日被發現在格萊德（Glide）近郊樹林縱火。當局在一份相關文件中寫道，富爾頓「非常生氣，因為道格拉斯森林保護協會的那個傢伙不幫助他，也不讓他搭便車進城」。

▲奧勒岡州的天空因野火而染成一片血紅。（圖／路透）



此外，44歲的彭德格拉斯（Elias Pendergrass）於8月30日因與甜溪路大火（Sweet Creek Fires）有關，遭到警方逮捕。他先前威脅，如果女友分手的話，就要燒掉整個梅普爾頓 （Mapleton）社區。

44歲的馬斯（Jonathan Maas）於9日在德克斯特（Dexter）一處高爾夫球場附近縱火，此地距離假日農場（Holiday Farm）大約20英里，而假日農場爆發的火勢已經蔓延17萬英畝。他擁有偽造罪、入室盜竊罪與持有槍械罪等前科，已經承認朝著茂密的樹林扔一枚照明彈，試圖引發火勢。

▲奧勒岡州飽受野火摧殘。（圖／路透）



2天後，53歲的街友皮亞特（Samuel Piatt）在奧勒岡市（Oregon City）點燃一大堆樹葉，他被逮捕之後向警方供稱，因為「喜歡煙味」才會這麼做。另一名街友、45歲的小多明哥（Domingo Lopez Jr.）13日沿著波特蘭2015號州際公路的好幾處灌木叢縱火，他承認犯行後，被送醫進行精神鑑定。

位於紐約的「約翰傑刑事司法學院」（John Jay College of Criminal Justice）火災科學教授科貝特（Glenn Corbett）認為，關於野火的報導可能促成具有縱火傾向的人犯罪，「在電視和報紙上，現在每個人都在談論火災。我可以想像，這對於那些擁有這種傾向的人可能是某種刺激。這肯定會促使他們成為參與者」。

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