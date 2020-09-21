情侶野外求生28天…贏得豪華木屋！78歲屋主「閃娶金髮嫩妻」反悔

▲杜安．奧瑟（Duane Ose）提供豪華木屋做為實境秀獎品，喪妻後卻閃娶金髮新歡並且反悔。（圖／翻攝自Facebook／Duane Ose）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國的情侶馬克（Mark Warner）和艾蜜莉（Emily Padfield）參加BBC電視實境秀《戰勝原野》（Win the Wilderness），在美國阿拉斯加「野外求生」28天，勝過另外5對參賽者，贏得豪華木屋的獎項。沒想到，78歲的屋主杜安．奧瑟（Duane Ose）在喪偶後卻閃電娶了年輕的金髮新歡，拒絕交出房子。

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導，馬克與艾蜜莉在荒郊野外大嚼熊肉、跳入冰冷的水中，最後被奧瑟夫妻選為贏家，獲得丹奈利峰（Denali）附近的豪華木屋「奧瑟山」（Ose Mountain），雙方也於去年6月簽訂合約。

馬克與艾蜜莉成為合法屋主後，在奧瑟山住了1個月才返國，之後因疫情而無法再次前往阿拉斯加，而76歲的莉娜．奧瑟（Rena Ose）5月因心臟手術去世。

沒想到，杜安在喪妻的隔月就展開新戀情，與新歡埃莉梅（Ellie-Mae Blair）結婚，並且決定留下木屋，甚至在臉書上宣布，要從「不關心我願望的假外國人手中，拿回遺產與家園」。

▲馬克和艾蜜莉參加BBC電視實境秀《戰勝原野》（Win the Wilderness）並獲勝。（圖／Instagram帳號markandemilywinthewilderness）

馬克與艾蜜莉說，他們以前與奧瑟夫妻的關係非常好，如今杜安卻完全拒接電話。2人都認為，埃梅莉就是幕後的主使者。

艾蜜莉表示，「我們在整個封鎖期間都與他（杜安）保持連繫，還計畫要到奧瑟山去，撒下莉娜的骨灰，但他卻突然疏遠了我們」。馬克也提到，杜安的貼文中使用了一些「我從沒看過杜安使用的文字。你幾乎可以想像埃莉梅的手指敲打鍵盤的模樣，她的一些言論是如此無理」。

馬克與艾蜜莉表示，儘管事後發展像是一場「惡夢」，但他們仍不後悔參加實境秀，「我們還會想要重來一次，但這次就不會努力爭取勝利了」。

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