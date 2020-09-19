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打臉CDC主任！川普承諾明年4月「全民接種疫苗」：每月好幾百萬劑

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▲▼川普總統近日於內華達州舉辦數場造勢活動。（圖／路透）

▲美國總統川普宣稱明年4月將有足夠疫苗，可以提供給每一個美國人接種。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）於16日出席國會聽證會時表示，新冠疫苗在明年「第二或第三季」時，才會準備好提供給國人。但總統川普18日卻承諾，明年4月就會有足夠劑量，讓每位公民接種，此說法與各聯邦公衛機構、私人研究單位甚至疫苗開發藥廠宣布的時程都不相符。

綜合CNN、《每日郵報》報導，川普表示，年底前將生產至少1億劑疫苗，「每個月都將有好幾百萬劑可以使用，而我們預計4月份將有足夠疫苗給每一個美國人」」。

▲▼新冠病毒疫苗。（圖／路透）

▲美國3間藥廠的疫苗已經進入最終試驗階段。（圖／路透）

美國藥廠輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）與阿斯利康（AstraZeneca）的疫苗已經進入最終試驗階段。莫德納18日宣布，他們正按計畫在10月底前製造2000萬劑，最終目標是2021年底生產5億劑。CEO班塞爾（Stephane Bancel）本周表示，可能在11月前就知道效果。

川普一再宣稱，有效疫苗能在11月3日大選前問世，遭外界批評試圖把病毒「政治化」。他18日談到3種試驗中的疫苗時說，「它們看起來都很棒」。

▲美國疾病管制與預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Dr. Robert Redfield）（圖／路透）

▲CDC主任雷德菲爾德16日出席國會聽證會時表示，明年第二或第三季時，才能向國人提供有效疫苗。（圖／路透）

川普抨擊拜登與民主黨人試圖抹黑疫苗，「拜登的反疫苗理論會讓很多人的生命置於危險之中。而且他們這麼做只是出於政治原因」。但是，拜登17日接受CNN訪問時就說，他會聽從政府科學家的意見，「我在疫苗議題上不相信總統，我相信佛奇（Dr. Anthony Fauci）。如果佛奇說疫苗是安全的，我就會接種」

白宮冠狀病毒工作小組顧問阿特拉斯（Dr. Scott Atlas）也支持總統的看法，稱政府今年底將擁有1億劑疫苗。另外，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）於17日談及疫苗最終階段臨床試驗與分配時說，CDC主任雷德菲爾德似乎搞不清楚狀況，「我不是說他沒有參與這個過程，而是說他不是最接近決策核心的人」。

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