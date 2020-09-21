公道三新闢道路開工　林智堅：想盡辦法解決30年難題

▲公道三新闢道路開工，新竹市長林智堅到場見證。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市民等了30年的公道三新闢道路，終於開工了！市府今（21）日於延平路一段291巷旁停車場，舉辦「新竹市公道三（竹光路延伸銜接至景觀大道）新闢道路工程」開工典禮，新竹市長林智堅、新竹市副市長沈慧虹、內政部主秘陳茂春皆到場見證這歷史性的一刻。林智堅特別感謝內政部及市議員支持、市府團隊長期努力、居民配合，才能一起解決懸宕近30年的交通難題，希望111年通車後，打通新竹市外環道路系統，也讓大家回家的路更安全便利。

林智堅提到，公道三計畫啟動初期遇到許多反對聲浪，府內同事也忍受許多委屈，但團隊秉持決心、堅持做對的事，趁今日開工，特別感謝沈慧虹副市長、陳章賢秘書長、陳永源參議，帶領工務、都發、交通、地政等各局處，挨家挨戶與民眾溝通，才能走到今天，這一切證明市政改造「沒有魔法，只有想盡辦法」。

林智堅提到，公道三有三大難題要解決，首先是路線問題，經交通處專業評估，考量安全以及獲得最多民眾支持，最後選擇直線路徑；此外他上任不久便成立專案小組，啟動溝通機制逐一拜訪居民，同仁從被拒於門外到與居民變熟識朋友，終於獲得9成以上住戶支持；最後是購地安置，新竹市政府全國首創為拆遷戶整備「安置基地」，並提供房屋租金補貼，提供全拆戶1個月2萬、持續3年的補助。本工程總經費約為2億9,850萬元，預計111年3月底前完工通車。

林智堅也感謝從前議長鄭成光開始，市議會一路支持，包含內政部挹注5.25億，市府不惜重本編列預算，共投入總經費25.3億建設，其中公道三總工程費其實只佔2億多，另外有7.4億用於購買安置基地，目的就是為了給住戶最好的條件、保障他們既有的居住權。

內政部主秘陳茂春也特地到場參與，他表示不僅公道三是非常重要的工程，未來在新竹市的公共建設、生活環境與道路建設上，內政部一定全力配合支持。

新竹市政府工務處表示，為建構完整環市快速道路系統，市府積極推動「一環二線三網」的交通建設計畫，今日公道三自竹光路至景觀大道路段工程開工，是打通新竹外環道路系統「一環」中最重要的關鍵，也是台1線替代道路，且可加速西區與香山區的區域發展，促進新竹市生活圈之發展，紓解尖峰時段交通壅塞情形。