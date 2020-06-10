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新竹西濱聯絡道橋下改造完成　廢棄空間成社區居民的好所在

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▲南港里西濱連絡道路的橋下空間變身大成功。（圖／新竹市政府提供）

▲南港里西濱連絡道路的橋下空間變身大成功。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

位於南港里西濱連絡道路的橋下空間超過25年從未整理，環境雜亂，新竹市政府為有效利用橋下空間打造居民運動場所，投入386萬元經費，進行運動及休憩設施改善工程，今(10)日舉行竣工啟用典禮，新竹市長林智堅表示，除改善最重要的排水設施，讓橋下變得明亮開闊外，仿佛變魔術般在1,300平方公尺的區域內，創造出半場籃球場、兒童滑梯及健身器材，讓周遭社區所有年齡層的民眾都能在盡情享受運動休憩好環境。

林智堅表示，南港是他很重視的故鄉、祖先7代皆居住於此，近年積極為南港打造優質公共設施，如南港賞鳥區、17公里自行車道的最美終點站，逐步將南港改頭換面；而西濱聯絡道橋下空間，超過25年來沒有整修，市府投入386萬元，大幅活化利用陸橋下閒置空間，增設圍網、改善地坪、防撞軟墊、兒童遊具、半場籃球場與景觀座椅，打造老、中、青、幼都能使用的空間，更可以讓行動歡唱車進駐，小錢卻花得很值得。

林智堅分享，感謝林盈徹總經理為故鄉爭取優質建設，鄉親的支持更是他努力的最大動力，他上任後積極向中央爭取經費翻轉新竹市，已成功向中央爭取超過165億元，在香山地區投入近50億元經費，在公共建設中導入美學設計，每個地方都有一點不同的特色，他更歡迎全國民眾在後疫情時代一起到新竹市走走看看。

工務處表示，南港里西濱聯絡道路高架橋下因場地已使用數十年，現場雜亂不堪，場地缺乏安全規劃，感謝林盈徹董事長及里長們的大力支持與積極協調，讓此一優化改善工程得以順利完成。

工務處表示，推動陸橋下閒置空間活化利用，在不涉及交通安全與橋梁結構安全下，橋下空間規劃作為多元使用或景觀綠美化，是市政府長期推動的執行目標，將逐年編列經費推行，未來將可給予市民更方便的活動空間，進一步提升市民生活及休閒品質，增進市民幸福感，發揮地方建設最大價值。

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