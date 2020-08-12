竹市香山陸橋下改造成親子天堂　繽紛PU跑道、草坡溜滑梯

▲新竹市長林智堅開心陪孩子玩跳繩。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為有效利用香山陸橋下閒置空間及增加居民運動場所，新竹市政府投入596萬元經費，在香山陸橋下進行環境改善工程，增加PU跑道、草坡溜滑梯、長青休憩廣場，彷彿隱藏橋下的小天地。今(12)日舉行竣工典禮，新竹市長林智堅也開心陪孩子溜滑梯、玩跳繩，希望橋下空間能打造成全齡休憩區，能造福鄰近的海山里、鹽水里、內湖里及朝山里居民，預計能讓周遭萬名居民有更舒適的運動空間。

林智堅表示，香山陸橋下的空間，過去雨後常積水、空間缺乏規劃，如今有了繽紛的PU步道、安全彈性地墊、休息區、草坡溜滑梯，能讓小朋友奔跑玩耍、爸媽長輩乘涼休憩，是一個大人小孩都能使用的空間。

身為「香山囡仔」的林智堅表示，上任後陸續已在香山投入超過50億經費，打通許多重要建設，例如三姓橋路通車、元培街148巷，及青青草原、十七公里海岸沿線景點，未來也將打通公道三，讓香山區居民更便利，並有全台第一個公辦公營的華德福學校。

新竹市政府工務處表示，香山陸橋下空間過去閒置長達20年，因為缺乏整理、成為治安死角，市府接連整建全新籃球場，本次工程則活化利用香山陸橋下雜亂的閒置空間，鋪設安全與彈性兼具的地坪、小朋友最愛的草丘溜滑梯，並一併改善橋下路面排水，改善總面積達2400平方公尺，讓市民有優質安全的休閒環境。

工務處表示，本次在不涉及交通與橋梁結構安全下，推動陸橋下閒置空間活化利用，讓設施更為多元並美化景觀。市府未來將逐年編列經費視需要地點規劃推行，將可給予市民更方便的活動空間，進一步提升市民生活及休閒品質。