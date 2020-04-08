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新竹市公道三道路用地徵收案　內政部審議通過

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▲公道三新闢道路工程預計明年底可完成。（圖／新竹市政府提供）

▲公道三新闢道路工程預計明年底可完成。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市公道三新闢道路工程用地徵收案，8日經內政部土地徵收審議小組第200次會議審議通過，本案工程北起延平路一段214巷，南至客雅溪防汛道路及頂雅橋止，闢建路寬30公尺、長度約500公尺之道路，用地徵收面積為0.044275公頃，將於5月進行徵收公告，並在6月發放徵收補償費，預計明年底可完成公道三新闢道路工程。

新竹市長林智堅指出，他上任後積極推動新竹市外環道路系統，紓解竹市連接南北縣市的縱向尖峰交通壅塞情形，公道三為串聯外環道路系統的重要關鍵，完成後更可做為台1線的替代道路，預計明年底就可完成公道三新闢道路，成功解決懸宕近三十年的交通難題。

工務處指出，公道三新闢道路工程北起延平路一段214巷，南至客雅溪防汛道路及頂雅橋止，新闢路段路寬30公尺、總長500公尺，包含460公尺新闢道路及40公尺橋梁改建。

市府指出，為保障拆遷戶權益，提出符合民眾期待的以地易地安置計畫及市價補償等方案，並自106年起辦理家戶拜訪作業，終獲9成以上民眾支持。

工務處指出，拜訪過程中民眾反映希望提高建築改良物補償價格，市府也於108年修訂「新竹市辦理公共工程拆遷補償自治條例」，「房屋重建單價標準」比照台北市政府之標準辦理，提高幅度平均30%以上；針對無法提出合法證明文件之建築，補償標準也將由50%提高至70%予以救濟，提高對民眾權益的保障。

工務處表示，公道三新闢道路工程完成後，車流可以快速藉由環狀道路來回，有效疏解北區車流、減少市區交通量，並分散西區聯外道路車流，縮短駕駛者行駛的距離與時間，提升竹市整體居民生活環境及品質。

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