新竹元培街148巷拓寬　暢行青青草原與大坪頂掃墓更順暢

▲新竹市長林智堅積極投入香山建設。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府25日舉辦「新竹市元培街148巷拓寬至大坪頂工程」通車典禮，新竹市長林智堅表示，進出大坪頂與青青草原的重要聯絡道路元培街148巷，過去路幅僅有4米，會車不便，每逢清明掃墓與青青草原舉行大型活動時，道路都不敷使用。拓寬後，總長600公尺的道路達到8米寬，除能雙向通車，更加設人行步道，民眾往來大坪頂和青青草原行車、走路都能通。

林智堅表示，元培街148巷道路狹小、坡度陡峭且轉彎半徑過小，不利於往來青青草原及返鄉祭祖的市民，自從青青草原成為造訪新竹的必遊景點後，倍增的人潮更讓道路不敷使用，所以市府投入1億經費，將4米路幅加倍拓寬到8米，方便雙向通車，也指示交通單位加強路口標誌與臨檢，讓民眾進出更加安全便捷。

元培街148巷完成，能與近年新闢建的三姓橋路串聯完成，不僅讓掃墓及遊玩不塞車，更讓香山交通路網再提升，能有效紓解已經開始出現的清明掃墓人潮。

林智堅積極投入香山建設，已投入5.5億元新闢三姓橋路、3.6億元新建北二高茄苳交流道連絡道向東延伸工程；在景觀建設上，已投入近1億經費將青青草原打造為熱門景點，另外，17公里自行車景觀改善工程、賞蟹步道等生態休憩區也積極推動中，未來也將推動香山精密科學園區計畫，盼相關的交通路網更加健全後，可與這些建設相輔相成，促進香山區發展。

工務處表示，大坪頂上目前有10萬個塔位已接近飽和，清明節期間約有8萬多個家庭前往祭祖，周邊道路車潮絡繹不絕，造成沿線道路交通壅塞，加上通往大坪頂位於山區，路幅狹窄，停車空間有限、也缺乏替代道路，熱門時段車流回堵嚴重，元培街148巷成為重要的替代道路之一。

工務處表示，元培街148巷過去路幅僅寬4米，有會車不便、坡度過陡、轉彎半徑太小等問題，加上近年青青草原成為熱門景點，每到假日就擁入朝聖遊客更讓周邊道路不堪負荷，為改善交通讓祭祖出遊更便捷，市民對於148巷道路拓寬的需求從未停過，為達成市民的期盼、強化香山區的交通建設，市府決定自籌經費、克服惡劣地形的限制，將元培街148巷拓寬為8米寬、雙向車道，盼能打通該區的交通瓶頸，讓香山區便捷路網再提升。

工務處表示，市府努力與周邊地主溝通，利用設計手法將徵地面積降到最少，獲居民肯定，在108年5月17日順利發包開工，拓寬完成後可以雙向通行，加上斥資5.5億元新闢的三姓橋路使兩條路可以串聯，日後進出大坪頂、青青草原交通往來更加安全便捷。

工務處表示，擴寬路段全長約600公尺，其中長達400公尺的陡坡透過工程設計手法將陡坡變緩、彎道加寬使行車更安全、更舒適。未來不但可大幅改善清明時節之交通問題，也同時提供居民安全便利之連外道路。人行道與通透式護欄之設置，配合開闊的視野，更可帶來社區休閒散步的優質生活環境。