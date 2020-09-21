立法院黨團協商　25日將邀蘇貞昌報告「紓困3.0」預算案

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院長游錫堃21日召集黨團協商，研商紓困3.0、110年度中央總預算、前瞻預算第3期等案。會中決議將依「紓困3.0、110年度總預算案、前瞻第3期特別預算案」的順序處理，25日將邀請行政院長及相關部會首長列席報告「紓困3.0」追加預算案並備質詢。

立法院21日研商「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」、「110年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」、「108年度中央政府總決算審核報告」、「中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算審核報告」、各黨團推舉社會公正人士組成「課程審議會委員審查會」等相關事宜。

國民黨團、時代力量黨團主張，紓困3.0原先是要在上會期召開第二次臨時會時處理，代表有急迫性，國民黨團書記長林奕華表示，紓困3.0已經用掉1千多億，如果還不趕快審預算，等於立法院是「監督假的」。民眾黨團則認為應優先處理110年度中央政府總預算案；民進黨團對於優先順序沒有特別意見，但認為前瞻預算案可以不用排在這麼前面處理。

會中決議，依「紓困3.0、110年度總預算案、前瞻第3期特別預算案」的順序處理。9月25日將邀請行政院長及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」並備質詢；9月29日報告110年度施政計畫及「110年度中央政府總預算案」並備質詢；10月6日報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」並備質詢。

另外，本次協商也討論行政院函請推舉社會公正人士組成「課程審議會委員審查會」，決議依政黨比例推派人選，由民進黨團推舉8人、國民黨團推舉5人、民眾黨團及時代力量黨團各推舉1人組成。

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