徐永明為時力不怕得罪徐旭東　「夭鬼假細禮」...一毛錢也沒到手

▲辦案人員批徐永明索賄又不敢親自聯繫李恆隆是「夭鬼假細禮」。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

北檢起訴太流公司前董事長李恆隆為搶SOGO經營權，涉嫌行賄多名立委協助施壓經濟部修法，包過陳超明、徐永明都曾認為個案性過強，忌憚可能得罪李的對手、遠東集團徐旭東，但是徐考量時代力量缺錢，仍主動索賄，最後因溝通誤會沒拿到錢，辦案人員私下罵徐「夭鬼假細禮」，多年面對壓力的官員心痛背後竟隱藏這些貪瀆事實。

起訴指出，李恆隆認為經濟部官員害怕徐旭東勢力，所以不幫他解決SOGO經營權爭議，但從2012年起，陸續行賄立委蘇震清、廖國棟施壓推動關鍵的《公司法》修法過程又不順，因此與統領集團富二代翁華利、是知管理顧問公司郭克銘決定，另外以邀請官員參加公聽會的形式，公開施壓。

▲徐永明一度考量幫了李恆隆就會得罪徐旭東，但在時力缺錢的情況下，仍與李期約行收賄。（資料照／記者湯興漢攝）

2019年10月間，李等人分別找上陳超明、徐永明，2人一開始都因擔心公聽會題綱「量身訂做，個案性過強」，「可能得罪李恆隆的對手徐旭東，不利選情」，但因李恆隆方面釋出「善意」，提供200萬元的對價，徐永明考量「時力黨費拮据，適逢選舉有大量資金需求，身為黨魁要籌措經費」，而同意幫忙，唯一曾明確拒絕的陳超明也轉而加入公聽會。

公聽會結束後，陳超明收到100萬元賄款，徐永明則因堅持要透過學生吳世昌聯繫收錢，但李恆隆擔心錢被侵吞，要求親自見徐，最後因徐不想把手機號碼給李，傳話人失誤讓李以為徐不要錢了，徐才沒收到賄款。辦案人員形容，這些拿錢立委從來沒有在怕，其中徐就是想要收錢，卻堅持不現身，一定要透過中間人，根本是「夭鬼假細禮」。

▲經濟部商業司司長李鎂心痛公務員的尊嚴被貪瀆立委耗掉了。（資料照／記者林敬旻攝）

而將近10年為了SOGO經營權案與立委拉鋸的經濟部商業司司長李鎂得知，原來立委們有在收錢，沉痛表示有同事因此案失眠、頭痛、恐懼，甚至不願留在這個工作上，「我其實很心痛」，「我為我及我的同仁這多年來所受的委屈感到很不捨」，「尊重國會議員，連帶的國會助理、顧問、特助、主任我們也都不敢怠慢，基層公務員的尊嚴就這樣被漸漸耗掉了」。

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