　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

李恆隆轉污點證人全招了！4立委貪污嘴臉現形　統領富二代400萬換緩起訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼統領集團總經理翁華利200萬交保。（圖／記者黃彥傑攝）

▲統領集團總經理翁華利坦承幫助行賄，獲400萬元緩起訴。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

太流公司前董事長李恆隆為了奪回SOGO經營權，陸續花了約4千萬元行賄立委蘇震清等人，但顯然毫無成效，遭收押期間，陸續供出與立委聯繫、交付金錢過程，獲檢察官同意轉為污點證人；而幫助行賄的統領富二代翁華利，則獲緩起訴處分3年，條件是繳交國庫400萬元；另外前立委陳唐山則因收賄罪嫌不足，不起訴。

檢調偵辦立委集體收賄案，歷經多年監聽、行動蒐證，7月31日發動大搜索，約談63人，其中曾任外交部長陳唐山，涉嫌在立委任內與卸任後，收賄100多萬元，但據了解，李恆隆在遭檢調提訊過程中，多次強調和陳唐山是認識多年的好朋友，「只要陳唐山有困難，我就會幫助他」，檢調查出，2人確實長期有金錢往來，因查無相關對價關係，因此處分不起訴陳唐山。

▲▼前立委陳唐山涉嫌重大。（圖／記者劉昌松攝）

▲前外交部長陳唐山被控收賄部分因罪嫌不足，獲處分不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

但在另一方面，李恆隆自白確實為了SOGO經營權，行賄蘇震清、陳超明、廖國棟等立委，另外徐永明則婉拒收錢，李恆隆詳細交代透過白手套或親自與這些立委、立委助理聯繫以及交付現金、支票、轉匯的過程，以及每筆錢的目的，被檢察官認為有助於發現真實，同意讓李恆隆轉為污點證人，未來在審判時，有機會獲得較輕判刑。

至於協助李恆隆行賄記帳的李姊李秀峰，以及李秀峰女婿、統領富二代翁華利，也坦承相關犯行，檢察官考量李秀峰和翁華利，都沒有前科紀錄，犯後態度良好，獲得緩起訴處分，處分期間3年，李秀峰須繳庫120萬元，翁華利則須繳庫400萬元，2人都須在限時內接受法治教育。

療癒！紓壓！心訣大公開

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
不是台新員工！15.6億威力彩真正得主現身：放在抽屜不敢領
峮峮靈堂「進食身影」惹心疼　好友PO照報平安
快訊／新冠肺炎再增2例確診！指揮中心下午2點記者會說明
LIVE／立委集體涉賄案偵結！北檢召開記者會說明
峮峮雙眼紅腫最後一天陪小鬼！連3天癡情捨不得離開
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女士官激戰海軍上士...「166秒機房動作片」叫聲蓋過機械！下場曝

徐永明「傳話失誤」沒拿到錢被起訴　林佳龍曝310萬金主身分

苗栗男銅鑼到頭份訪友未果連開3槍洩憤　返家轟胸口身亡！

李恆隆轉污點證人全招了！4立委貪污嘴臉現形　統領富二代400萬換緩起訴

1表格秒懂...5立委貪汙罪狀！徐永明一毛錢都沒拿到還被起訴

深夜高雄烤魚店前濺血！聊到小孩教養問題...老闆打趴姊夫　

檢怒批5立委墮落淪豢養家臣　濫權「將司法問題政治化」求重刑

男大生當選「衛生股長」氣炸！　掐提名同學脖子撞椅…下場出爐

快訊／5立委集體收賄...囚車送押送北檢！不回看守所「2關鍵」曝

LIVE／立委集體涉賄案偵結！　北檢召開記者會說明

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

峮峮憔悴被攙扶…連2天現身靈堂　小鬼妹妹緊勾老公攜外甥到場

河堤邊垃圾袋傳「慘烈喵叫聲」！　她暖救小黑貓...打開見圓潤大眼

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

佩甄小孩把小鬼當偶像　靈堂致意「謝謝你，帶給孩子正能量」

20歲正妹遭潑屎！提告完首露面　痛揭真相「夜店妹搶男人」

10元蔥油餅、7元內餡飽滿小籠包　超俗！她激推新北市必吃銅板美食

女士官激戰海軍上士...「166秒機房動作片」叫聲蓋過機械！下場曝

徐永明「傳話失誤」沒拿到錢被起訴　林佳龍曝310萬金主身分

苗栗男銅鑼到頭份訪友未果連開3槍洩憤　返家轟胸口身亡！

李恆隆轉污點證人全招了！4立委貪污嘴臉現形　統領富二代400萬換緩起訴

1表格秒懂...5立委貪汙罪狀！徐永明一毛錢都沒拿到還被起訴

深夜高雄烤魚店前濺血！聊到小孩教養問題...老闆打趴姊夫　

檢怒批5立委墮落淪豢養家臣　濫權「將司法問題政治化」求重刑

男大生當選「衛生股長」氣炸！　掐提名同學脖子撞椅…下場出爐

快訊／5立委集體收賄...囚車送押送北檢！不回看守所「2關鍵」曝

LIVE／立委集體涉賄案偵結！　北檢召開記者會說明

女士官激戰海軍上士...「166秒機房動作片」叫聲蓋過機械！下場曝

一睡醒「天花板離超近」嚇傻！　他憶921嘆：「大三生」已無感

青花瓷口罩來了！本周販售通路一次看　特殊色每天上午10點開賣

父親碎唸「38歲還不結婚」！兒子從7樓追殺到街上　母呼救沒人理

龍蝦＋鮑魚吃到飽725！桃園新開頂級麻辣鍋　爽吃軟嫩有勁M9和牛

徐永明「傳話失誤」沒拿到錢被起訴　林佳龍曝310萬金主身分

TikTok回應4不實傳言！　打臉川普「50億基金」：從新聞聽說

印度3層樓建築半夜突倒塌！熟睡來不及逃　至少8死、25人活埋待救

洋基連4年進季後賽　要終結長達10年世界大賽乾旱期

砸百億進南海！美軍演曝光「跳島戰略」　30天內部署太平洋區…陸緊繃關注

蘿莉塔整形失敗！大腿變形還有球狀異物

社會熱門新聞

即／20歲正妹遭潑屎！痛揭真相「搶男人」

遭潑糞女點名「陳李羅韓4人」自首

「我會好好活著對吧」　20歲妹哭了要潑糞哥自首

4在押立委移審　續押須經國會許可

孕婦提醒繳房租　遭房客男友砍10多刀

螃蟹割手　新北壽司店2頭暈送醫

即／台64砂石車打滑　小客車遭撞成廢鐵

遭潑屎女拒提告　臉書曝2原因

爬大雪山！台北女「神秘箭竹林」失蹤

20刀砍死女友！他日曆寫驚悚5字藏阿里山如《寄生上流》

信義威秀女子遭潑屎　頭頂砸一桶

即／宜蘭雷公埤驚見女浮屍！全身只穿內衣褲車停一旁

潑糞求償最強攻略！律師揭一招雙賠

機車塞豬肉　惹事店員緊急回應了

更多熱門

相關新聞

1表格秒懂　5立委貪汙罪狀

1表格秒懂　5立委貪汙罪狀

台北地檢署偵辦前、現任立委蘇震清、徐永明、陳超明、廖國棟、趙正宇和他們的辦公室主任，分別因SOGO經營權修法、殯葬用地變更案，收受業者賄賂共計3824萬元。關於複雜的案情，用一張表格，就可以秒懂5立委貪汙罪狀始末。

5立委收賄「自甘墮落」　僅徐永明沒收到錢

5立委收賄「自甘墮落」　僅徐永明沒收到錢

立委集體收賄案　囚車一早送人到北檢

立委集體收賄案　囚車一早送人到北檢

立委集體收賄案　裁定續押要經過立院同意

立委集體收賄案　裁定續押要經過立院同意

破天荒！立法院召集朝野協商　討論是否同意「續押」4涉貪立委

破天荒！立法院召集朝野協商　討論是否同意「續押」4涉貪立委

關鍵字：

立委立法院搜索SOGO收賄貪瀆殯葬白手套行賄貪污瀆職

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／20歲正妹遭潑屎！痛揭真相「搶男人」

黃鴻升父道歉「第一次見面在這種場合」　李易心疼

小鬼黃鴻升靈堂前「峮峮落淚親手剪悼念卡」　經紀人：她來這裡比較安心

張立東、庹宗康、NONO來告別小鬼！

同門情誼3年感情像一家人　女星聞黃鴻升離世噩耗「連3天夢到小鬼」

12歲就追小鬼黃鴻升　人妻靈堂廁所淚崩

命理師通靈後見小鬼遺照驚呼糟了

得知後爆哭！王少偉「凝重皺眉」送小鬼

峮峮雙眼紅腫最後一天陪小鬼！

敖犬悼念小鬼被酸假掰！怒回應：你們到底在幹嘛

18點後不吃會瘦？醫驚曝「減肥最大2個坑」成功人超少：別輕易嘗試

離世想當什麼鬼　黃鴻升「10年前答案」惹心疼

嘻小瓜被罵「蹭亡者熱度」爆氣：該去死的是你們

峮峮靈堂「進食身影」惹心疼

遭潑糞女點名「陳李羅韓4人」自首

更多

最夯影音

更多
吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...
吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

峮峮憔悴被攙扶…連2天現身靈堂　小鬼妹妹緊勾老公攜外甥到場

峮峮憔悴被攙扶…連2天現身靈堂　小鬼妹妹緊勾老公攜外甥到場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面