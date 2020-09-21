李恆隆轉污點證人全招了！4立委貪污嘴臉現形　統領富二代400萬換緩起訴

▲統領集團總經理翁華利坦承幫助行賄，獲400萬元緩起訴。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

太流公司前董事長李恆隆為了奪回SOGO經營權，陸續花了約4千萬元行賄立委蘇震清等人，但顯然毫無成效，遭收押期間，陸續供出與立委聯繫、交付金錢過程，獲檢察官同意轉為污點證人；而幫助行賄的統領富二代翁華利，則獲緩起訴處分3年，條件是繳交國庫400萬元；另外前立委陳唐山則因收賄罪嫌不足，不起訴。

檢調偵辦立委集體收賄案，歷經多年監聽、行動蒐證，7月31日發動大搜索，約談63人，其中曾任外交部長陳唐山，涉嫌在立委任內與卸任後，收賄100多萬元，但據了解，李恆隆在遭檢調提訊過程中，多次強調和陳唐山是認識多年的好朋友，「只要陳唐山有困難，我就會幫助他」，檢調查出，2人確實長期有金錢往來，因查無相關對價關係，因此處分不起訴陳唐山。

▲前外交部長陳唐山被控收賄部分因罪嫌不足，獲處分不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

但在另一方面，李恆隆自白確實為了SOGO經營權，行賄蘇震清、陳超明、廖國棟等立委，另外徐永明則婉拒收錢，李恆隆詳細交代透過白手套或親自與這些立委、立委助理聯繫以及交付現金、支票、轉匯的過程，以及每筆錢的目的，被檢察官認為有助於發現真實，同意讓李恆隆轉為污點證人，未來在審判時，有機會獲得較輕判刑。

至於協助李恆隆行賄記帳的李姊李秀峰，以及李秀峰女婿、統領富二代翁華利，也坦承相關犯行，檢察官考量李秀峰和翁華利，都沒有前科紀錄，犯後態度良好，獲得緩起訴處分，處分期間3年，李秀峰須繳庫120萬元，翁華利則須繳庫400萬元，2人都須在限時內接受法治教育。

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