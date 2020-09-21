檢怒批5立委墮落淪豢養家臣　濫權「將司法問題政治化」求重刑



▲現、卸任立委陳超明、廖國棟、蘇震清、趙正宇、徐永明涉嫌期約收受賄賂遭起訴。（組合圖／翻攝自廖國棟、趙正宇臉書，記者游宗樺、劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦前、現任立委蘇震清、徐永明、陳超明、廖國棟、趙正宇和他們的辦公室主任，分別因SOGO經營權修法、殯葬用地變更案，收受業者賄賂共計3824萬元，其中蘇震清收2580萬元最多，徐永明雖急著要錢，卻因中傳話誤會而沒收到賄款，台北地檢署21日依貪污等罪起訴12人，並痛批立委們「自甘墮落」，淪為業者「以金錢豢養之家臣」。

根據北檢公布的新聞資料，蘇震清從2012到2015年間收賄2580萬元、辦公室主任余學洋收賄124萬元；廖國棟收賄790萬元、辦公室主任丁復華收賄賂180萬元；陳超明收賄100萬元、辦公室主任梁文一收賄50萬元；徐永明雖透過匯流新聞負責人吳世昌，與前太流公司董事長李恆隆期約賄賂，但因溝通誤會始終沒收到錢。

這起立委集體貪瀆案起於持續20年的SOGO百貨經營權爭奪戰，經營權從原本的太平洋建設章民強家族，轉到資本額1千萬元的太流公司李恆隆手中，到了2002年，太流臨時股東會、董事會通過，讓遠東集團徐旭東增資40億元，遠東等於透過太流，實質掌控了SOGO。

▲前太流董座李恆隆獲檢方同意轉為污點證人。（資料照／記者林敬旻攝）

後來增資會議被舉發造假，負責製作會議紀錄的人，在2009年被依偽造文書罪判刑確定，經濟部根據判決撤銷太流公司增資登記，遠東瞬間失去SOGO後，循行政程序救濟，最高行政法院判經濟部敗訴，太流公司的資本登記回復到40億1千萬元。

檢調經過5年監聽、行動跟監並比對金流，查出前太流董座李恆隆，為了搶回經營權、再次撤銷遠東增資，涉嫌長期透過政治公關、是知管理顧問公司負責人郭克銘、統領百貨富二代翁華利等人，分別行賄蘇震清、廖國棟、徐永明、陳超明等立委。

李恆隆希望立委們利用職權質詢、舉行公聽會，並逼官員參加公聽會等方式，介入《公司法》相關修法，施壓官員變更相關公司增資登記，以排除遠東集團徐旭東的資金，讓李奪回SOGO百貨經營權，原本在押的李恆隆因配合說明案情始末，爭取自白減刑機會，並獲檢察官同意轉作污點證人，9月12日已因腎臟疾病問題，由法院裁准保外就醫。

另外，無黨籍立委趙正宇的辦公室主任林家麒，則是涉嫌打著趙的名號，向殯葬業者索賄4千萬元，佯裝可協助施壓陽明山國家公園管理處官員變更地目，讓業者可在管制區內土地興建土木，最後詐得1100萬元，是知郭克銘另外暗槓的700萬元，趙正宇雖然沒有收賄，但被查出把仲介土地買賣的佣金用政治獻金名義包裝，逃漏所得稅，另外有170萬元財產來源不明罪嫌而一併遭起訴。

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