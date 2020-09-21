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徐永明「傳話失誤」沒拿到錢被起訴　林佳龍曝310萬金主身分

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▲徐永明80萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲徐永明被起訴涉嫌在LINE用「大拇指」貼圖向中間人催討賄款。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

北檢起訴立委集體收賄案，其中時代力量前黨主席徐永明原本和太流公司董事長李恆隆講好，協助舉辦並參與SOGO《公司法》修法公聽會後，以「政治獻金」名義收錢，事後徐還曾用LINE向中間人吳世昌傳「大拇指」讚圖催款，但因傳話失誤而沒收到錢，徐、吳都被依貪污罪起訴；至於徐家被搜出的310萬元現金款項，經交通部長林佳龍指證，是台數科董事長廖紫岑借徐的，並非賄款。

▲▼（圖／曾梓倩製）

吳世昌以1000萬元資本經營網媒《匯流新聞網》，是徐永明的學生，也曾掛名徐永明的立委助理，2020年2月開始，吳身兼「趨勢民調公司」董事長，而「趨勢」的幕後老闆紀怡明，外傳是交通部長林佳龍的大金主，4人關係早在2017年間，被當時民進黨立委段宜康接連揭露。

這次檢調在7月31日，大舉搜索立院辦公室時，北檢第1時間對外表示，在立委趙正宇家中搜出現金920萬元，事後傳出，其實在徐永明家中也有310萬元可疑現金，當時檢調認為這筆錢與貪瀆案無關，且徐永明強調是為了時力黨務經費，向「學長」林佳龍借貸，並未查扣。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍接受檢察官就訊時供出徐永明借款310萬元的金主身分。（資料照／記者賴文萱攝）

大搜索結束1個禮拜後，檢察官黃偉親赴交通部，就訊徐所供出的借貸來源林佳龍，據了解，林證稱這筆300萬元確實是徐永明為時力經費求借，但林強調2人分屬不同政黨，他不可能出借，他只是引薦台數科董事長廖紫岑出面借款，檢方再向廖查證後，確認排除300萬元與賄款相關。

但根據監聽以及搜索後查扣相關手機還原通訊紀錄，發現李恆隆為了奪回SOGO經營權，極力催生2019年底的SOGO《公司法》修法公聽會，要政治公關郭克銘找上吳世昌，希望透過吳去找徐協助主辦同時參與公聽會，李恆隆還為此親自到徐永明辦公室表示「有需要我會幫忙」，徐回：「會啦」。

▲▼趨勢民調公司總經理吳世昌，1日凌晨以證人身分請回。（圖／記者游宗樺攝）

▲《匯流新聞網》負責人吳世昌也被列為貪污案被告遭起訴。（資料照／記者游宗樺攝）

之後徐永明透過助理把時力政治獻金專戶傳給李恆隆，2020年初大選前，徐永明主動問吳世昌「李恆隆？」吳回：「我再來催、現在還能收政治獻金嗎？」徐回了「大拇指」比讚的貼圖，並表示「還有年終(指時力所需經費)要補。」檢方認為徐很明顯是在催討款項。

只是因為李恆隆此時已經很不滿徐永明只在公聽會現身5分鐘，講了一段無關SOGO的話就快閃，希望壓低原本規劃的200萬元賄款，另循管道想直接聯繫徐，因徐堅持要透過吳，結果雙方人馬溝通過程中發生誤會，李恆隆以為徐不要錢了，因此沒有支付賄款，但檢方認定雙方已經達成期約行收賄罪嫌，徐、無都成貪污案被告。

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