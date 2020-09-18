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美國次卿訪台之際共機同步擾台　王定宇：只有愚蠢可以形容

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記者林銘翰／台北報導

在美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）率團訪台之際，共軍18日再次出現在西南空域，軍方則接連以廣播驅離。對此，民進黨立委王定宇表示，中共又在當國際麻煩製造者，共機擾台的損人不利己行動，只有「愚蠢」可以形容；民進黨立委林俊憲也說，中共像蒼蠅一樣亂竄，什麼事情都改變不了。

▲▼空軍公布共軍2架運8擾台示意圖。（圖／國防部提供）

▲共軍運8戰機。（圖／國防部提供）

柯拉克17日搭乘專機抵達台北松山機場，開啟自1979年以來，最高層級官員的訪問，共軍18日上午卻接連闖入我西南空域，傳出軍方連續發出多達16次的廣播驅離。軍方尚未正面證實此事，僅低調表示，關於台海空域情勢皆有全盤掌握，只要有軍事作為，軍方皆運用聯合情監偵作為，對於周邊海、空域狀況，採取積極的應處作為，以確保國土安全，籲請國人放心。

對此，王定宇表示，中共又在當國際麻煩製造者，這樣窮兵黷武騷擾鄰國的舉動，剛好發生在柯拉克在台訪問期間，針對性的政治意涵非常清晰。王定宇說，中共的做法除了製造區域不安外，也將促進印太地區國家更緊密合作，以壓制中共的躁動，而美國對中共的貿易戰、科技技術戰、印太區域戰略安全部署都將會更升級。

王定宇認為，台灣所處的印太地區將在美軍強化動態平衡、區域多國合作、印太聯盟夥伴合作關係逐漸具體下，其實是從過去的中國單一霸權橫行，走向國際多國制約平衡，這個區域反而更安全。

王定宇指出，中共面對新冠肺炎疫情再起、水患衝擊、貿易戰後失業率高漲、科技封鎖後的經濟走低、一帶一路停滯、糧食不足、疆蒙港藏問題擴大、地方政府支付薪水等問題，還四處找鄰近國家麻煩，共機擾台的損人不利己行動，只有「愚蠢」可以形容。

▲▼美國次卿柯拉克專機消毒。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲美國次卿柯拉克搭乘專機抵台。（圖／ETtoday攝影中心攝）

林俊憲則表示，中共像蒼蠅一樣亂竄，什麼事情都改變不了，在柯拉克抵台後果然不甘寂寞，說會做出「必要反應」，結果18日馬上派戰機飛近台灣領空，與以往只在防空識別區角落騷擾不同，應該是想表達嚴正抗議。

林俊憲認為，中共無論派多少架戰機擾台，仍然改變不了台灣與自由世界交好的大趨勢。對於這種騷擾行為，台灣只須要注意一件事，就是避免中共的騷擾常態化，成為「既成事實」。

林俊憲說，國防部每次派戰機升空強制驅離，並且釋放消息給媒體，其實是必要且正確的做法，如果台灣有一天沒有回應中國大陸的騷擾，就如同「默許」他們的行為，久而久之將會壓縮到台灣的戰略縱深。

林俊憲強調，只要有國軍存在的一天，中共這樣的蒼蠅行為就毫無用處，從1996年以來絲毫沒有學到教訓，越是恐嚇台灣人越不會屈服，況且台灣人有一個重要的全民共識，「那就是我們都痛恨蒼蠅，飛來飛去擾人清淨，就要好好教訓」。

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