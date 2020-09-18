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蔣萬安被酸吃美國牛　徐巧芯嗆爆蘇貞昌：論述錯、騙完神明騙人民

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▲國民黨立委蔣萬安質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委蔣萬安質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

行政院長蘇貞昌18日赴立法院進行美豬牛議題專案報告。國民黨立委蔣萬安在質詢時怒嗆民進黨雙重標準，蘇貞昌則語帶諷刺地說，當年國民黨開放美國小牛時，「你還在美國吃美國牛」。對此，國民黨市議員徐巧芯則反擊，論述錯得離譜，「騙完神明，騙人民」啊。

徐巧芯在臉書發文表示，蘇貞昌啊，人家在美國是「不得不吃」，甚至很多留學生是沒錢只好買便宜的美豬內臟吃，可是你現在是要 引進台灣 ，將本來很安全的環境提高風險，哪有一樣？

徐巧芯也說，今天如果健康的人，身體可以代謝，蔣萬安就是屬於這類年輕力壯的代表。但台灣是所有人都這麼健康？三高風險、洗腎患者的風險跟蔣萬安有意義嗎？衛福部的風險評估報告完全沒有列入台灣常見疾病的風險評估，行政院長還好意思講這麼大聲。還真的是「騙完神明，騙人民」啊。

蔣萬安在質詢時指出，蔡英文政府在2016年口口聲聲反對含有瘦肉精的美豬美牛進口，今年8月28日突然說要開放，不用再帶風向，不要不誠實，不要再說時空環境不同，更提高分貝嗆蘇貞昌，「民進黨明明知道豬肉量大，還要人民吃瘦肉精豬肉，這就是國民黨和民進黨最大不同。」

對於蔣萬安的質疑，蘇貞昌則語帶諷刺地說，當國民黨開放美國小牛時，「你還在美國吃美國牛」。蔣萬安不甘示弱的表示，「院長你不知道嘜亂供」、「是誰開放瘦肉精豬肉？正是民進黨！」

蔣萬安也要求農委會，務必將瘦肉精美豬美牛標示清楚，最後更嗆聲，2020年8月28日這一刻，歷史會記住，民進黨開放瘦肉精給人民吃。

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