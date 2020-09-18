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美新冠疫苗研發進度達標！　佛奇：最快11月就能證實有效

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▲▼美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）。（圖／達志影像／美聯社）▲▼美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）表示，至少會有一款新冠肺炎疫苗會在11月或12月研發成功，並且證實有效。美國疾病管制與預防中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）則指，疫苗會優先用在高危險患者與醫護人員身上，到明年夏季之前不太可能廣泛注射。

根據CNN報導，佛奇17日表示，至少會有一款新冠肺炎疫苗會在11月或12月研發成功，並證明有效。目前研究人員會讓部分臨床實驗參與者注射疫苗，其餘則注射沒有影響的安慰劑，再來比較兩者的症狀，佛奇說，至少要有150人感染才表示有效，目前已經超過三分之二，甚至有可能在10月就研發成功。

不過，雷德菲爾德16日時表示，儘管疫苗研發成功，也會優先讓高風險病患與醫護人員優先接種，在2021年春季到夏季之前，都不太可能達到廣泛使用。總統川普則回應，雷德菲爾德的說法是錯誤的，因為目前全美各地都已部署好，只要疫苗上市就會迅速分發。

佛奇提到，目前美國遇到的另一項困難是秋季流感，若是面臨疫情加上流感大爆發，絕對會在美國社會造成劇烈影響。好消息是，今年南半球的流感病例創下新低，甚至可以說是「沒有流感」的一季，佛奇認為應該是防疫措施達到的保護效果，因此美國也不必過度悲觀。

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