老伴死了好孤獨！　75歲男絕望刊廣告「找人說話」：電話從沒響過

Widower, 75, puts poster in his window asking for friends after the death of his wife https://t.co/1nOgx3Asqj — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 14, 2020

記者李振慧／綜合報導

英國一名75歲男子自從老伴去世後，發現身邊完全沒有可以說話的人，如果不出門的話可以長達好幾天不用說話，孤獨的感覺令他決定刊登廣告，希望能找到願意與他聊天的人，然而最後卻還是沒有人回應廣告。

居住在東漢普郡奧爾頓(Alton)的75歲男子威廉斯(Tony Williams)，原本是一名物理學家，膝下無子的他退休後與相識35年的妻子喬(Joe)一起相伴生活，然而對方今年5月不幸逝世從此變得孑然一身，身旁連個可以說說話的人都沒有，令他感到十分絕望。

威廉斯表示，自己只是想找一個能陪他聽音樂或是在院中聊天的朋友，刊登徵友廣告是他所能想到的最後手段，「每天獨自1人待在家中，走進房內第一件事就是看著亡妻的照片，她是我最好的朋友，我們曾有過美好的生活，但她走後，我變得一無所有」。

威廉斯除了在報上刊登廣告，還自製徵友名片，每當他去超市散步時會隨意發送，由於電話完全沒有響過，他又在自家窗戶上張貼廣告，但還是沒人回應，讓他感嘆，「我盡了一切努力去交朋友，但感覺好像沒人願意和我說話，也沒多少人會經過我的房子，我只希望能有一個愉快的談話，生活在24小時的沉默根本就是酷刑」，目前仍在期待能有年齡興趣相仿的人願意打電話給他。

▼老伴去世後，老翁只希望能找個人願意陪他聊聊天。（圖／示意圖／視覺中國）

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