英國30「口罩妹」集體露雪乳　挺環保議題卻遭男警架走

▲反抗滅絕30名女示威者在國會外露出雪乳抗議。（圖／翻攝自Facebook／Extinction Rebellion）

記者葉睿涵／綜合報導

英國環境保護運動「反抗滅絕」（Extinction Rebellion，XR）的30名女性參與者日前赤裸上半身露出雪乳，站在國會外呼籲政府通過《氣候與生態緊急法案》。這幾名女子立即被男員警合力抬走，並帶回警局審訊。內政大臣派特爾則說，這些示威者違反了社會秩序，必須予以制止。

據《每日星報》報導，這場XR運動的女性抗議者在她們的胸前，寫上包括「戰爭」、「暴力」、「饑荒」、「乾旱」、「野火」等的黑色標語，手舉寫著「無法接受真相？」的橫幅，強調地球溫度上升4攝氏度的危險。

▲女示威者很快就被壯男員警合力「架走」。（圖／翻攝自Facebook／Extinction Rebellion）

這是XR運動的最後一個階段，希望以此呼籲國會通過《氣候與生態緊急法案》。不過，這幾名女性抗議者很快就被幾位戴著黑色口罩的壯男員警合力「架走」，並帶回警局審訊。

XR在推特上對示威活動被警方破壞表示，國家鎮壓抗議人士並保護強權者的利益，人們應該站起來捍衛自己的權益。他們還提到，一個小孩的一生中將面臨全球溫度上升4攝氏度的危險，這代表了數百萬人將因氣候變遷而死。

▲反抗滅絕認為，和平的非暴力抗議活動是沒用的。（圖／翻攝自Facebook／Extinction Rebellion）

與此同時，內政大臣派特爾（Priti Patel）誓言要完全鎮壓XR示威者，也不允許媒體對該運動大肆報導。日前，警方封鎖了幾家報社，不讓報導面世。派特爾指出，沒有法律就沒有自由，而法律和秩序是自由社會的基石，這些示威者已違反國家的法律，也破壞了社會秩序。

國會議員瑪特豪斯（Kit Malthouse）指責這些示威人士正試圖對政府「強加一種極端的世界觀」。但XR參與人士表示，在面對政府的不作為時，和平的非暴力抗議活動是沒用的，示威是公民的責任。