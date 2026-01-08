錯了30幾年！心寬體「胖」不唸「ㄆㄤˋ」正確答案曝　一票驚

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「心寬體胖」唸錯30多年？最近有家長分享小孩的國語考卷，在「寫出不同的讀音」大題中，題目考「肥『胖』」與「心寬體『胖』」兩個「胖」的讀音，結果小孩在「心寬體胖」的「胖」被老師訂正為「ㄆㄢˊ」，讓家長驚呼「原來我一直錯了30幾年啊！」貼文引發熱論。

原PO在Threads貼出照片，「原來我一直錯了30幾年啊啊啊～～真的是見識淺薄…有人跟我一樣的嗎？」只見題目要求小朋友寫下「肥『胖』」與「心寬體『胖』」兩個「胖」的讀音。前面「肥『胖』」的讀音是ㄆㄤˋ沒錯，但「心寬體『胖』」則被老師訂正為「ㄆㄢˊ」。

唸錯30年 兩讀音解釋曝

貼文引發熱論，大票網友也驚呼長知識，「我也是看到兒子作業才知道我都唸錯」、「什麼！居然念盤？」「原來如此，我43歲了也唸錯了30幾年，漲知識了」、「什麼？現在才知道！」

也有人指出，「『心寬體胖』一直是ㄆㄢˊ沒錯喔！」還有網友分享，「教育部國語辭典簡（殘）編本僅收錄『心廣體胖』，重編修訂本才有收錄『心寬體胖』、『心廣體胖』。」

事實上，據教育部重編國語辭典修訂本，胖讀「ㄆㄤˋ」時，意思為「身體豐肥、脂肪多」，如「肥胖」、「胖娃兒」。讀「ㄆㄢˊ」時，意思為安泰寬舒，可參考《禮記．大學》，「富潤屋，德潤身，心廣體胖。」

※本文獲原PO授權引用。