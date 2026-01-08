川普稱美國將接管委內瑞拉數年　不排除親赴當地

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普7日接受紐約時報訪問時表示，美方將長期接管委內瑞拉並開採當地石油資源，預估可能長達數年，「我們將以一種非常有利可圖的方式進行重建」。川普稱委內瑞拉臨時政府正向美國提供「我們認為一切必要的東西」，且未來不排除造訪該國。

接管委國要多久？

這場訪問持續大約2小時，川普並未給出接管委內瑞拉的確切時限，但當被問到會是3個月、半年、一年或是更久的時候，他直言「我會說要久得多」。

川普指出，美國將以獲利方式重建委內瑞拉，「我們將使用石油，也會拿走石油。我們正在壓低油價，同時會給委內瑞拉他們迫切需要的資金」。

就在川普發表上述言論之前，美國政府官員透露，美方計畫無限期掌控委內瑞拉石油銷售，這也是國務卿盧比歐（Marco Rubio）向國會議員所說明的三階段計畫其中一環。

針對為何選擇馬杜洛副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）擔任新領導人，而非反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），川普並未回答，也拒絕評論是否曾與她交談過，只說盧比歐有與她保持聯繫。對於何時舉行委內瑞拉選舉，川普也未做出明確承諾。

談及委內瑞拉當局將把3000萬至5000萬桶受制裁原油交付給美國一事，川普表示，美國已經開始透過取得石油來為美國賺錢。不過他並未給出具體明確的時間表，承認要完全恢復委國石油產業仍需數年時間。

川普也被問到，若委內瑞拉政府阻礙他獲取石油或是拒絕依照要求驅逐中俄人員，是否會派美軍進駐委內瑞拉？川普則是拒絕透露在何種情況會派出地面部隊，「我不能告訴你。但他們對我們非常尊重。如你所知，我們與目前的執政當局相處得非常好」。

川普也說，未來希望能前往委內瑞拉，「我認為在某個時間點，那裡會變得安全」。