跨年夜惡火奪40命！　瑞士酒吧老闆爆丟下客人「抱收銀機逃命」

▲▼瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation）跨年夜大火。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 星座酒吧跨年夜大火。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation）跨年夜惡火釀成40人死亡、119人受傷的慘劇，如今傳出酒吧負責人當時拋下現場眾多顧客，帶著當晚的收入逃跑，更被控事後銷毀證據。

據義大利《共和報》報導，多名目擊者目睹星座酒吧40歲老闆潔西卡．莫瑞提（Jessica Moretti）在店內陷入火海時抱著收銀機逃離現場，不顧現場絕望求生的顧客。她與丈夫賈克（Jacques Moretti）都是法國人，自2015年起共同經營這間酒吧，兩人目前均面臨過失殺人及造成他人身體傷害的指控。

火災發生於跨年夜凌晨1時30分，起因是慶祝活動中香檳酒瓶裡的仙女棒點燃了天花板。代表116名傷者的律師喬丹（Romain Jordan）指出，當天凌晨3點到6點30分之間，當急救人員還在滅火救人時，業者便關閉Facebook和Instagram帳號，而這些帳號當天才上傳擠滿人潮的跨年派對影片，認為關閉帳號代表管理層「馬上就想到安全問題」。

事發後賈克受訪曾聲稱，酒吧在過去10年內經過3次檢查，「一切都照規定來。」但官員坦承，酒吧自2019年來未曾接受安全檢查。此外，賈克曾有長達20年的犯罪紀錄，包括拉皮條、詐欺及綁架等罪名。受害者律師批評檢方未將莫瑞提夫婦收押，擔心他們可能逃回法國規避審判，因為法國很少引渡本國公民。

01/06 全台詐欺最新數據

476 2 3932 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

瑞士火災跨年慘劇酒吧逃逸安全檢查法律追責

