濟州航空179死空難周年　超級電腦模擬：少了「那道牆」全員生還

▲ 濟州航空客機迫降務安機場時衝出跑道，撞上尾端的混凝土牆後爆炸。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州航空7C2216航班179死空難去年12月29日屆滿周年，近日一項模擬實驗結果顯示，若務安國際機場跑道尾端安裝輔助飛機降落導航系統的水泥牆不存在，機上所有乘客都能生還。

根據《韓國日報》，南韓國會國政調查特別委員會8日取得的研究報告中，航空鐵道事故調查委員會委託韓國電算結構工程學會進行超級電腦模擬分析發現，失事客機若沒有撞上水泥牆，將能以機腹著陸方式滑行一段距離後停止，不會造成重大衝擊。

且模擬實驗指出，只要該設施採用易碎結構而非堅硬的混凝土，便可避免出現重傷者。在此情況下，客機就算衝破機場安全圍籬、滑進附近農田，仍可免於嚴重傷亡的悲劇發生。

南韓國土交通部也首度承認，導航設施設計並不符合機場安全標準，「2020年改良工程期間，應依規定在精密進場跑道著陸區域240公尺內設置易碎結構。」相關規定早在2003年制定，2010年上路，但務安機場2020至2024年的改良工程卻未遵循此標準。

如今空難發生已逾1年，南韓機場安全改善工程進度仍嚴重落後。國土部檢查全國14座機場後，發現7座機場9處設施存在類似風險，但目前僅完成4處改善工程，占比不到一半。而空難最終調查報告原定今年6月出爐，但因調查委員會組織調整，也可能延後公布。