澳洲熱浪多地飆破40°C！　專家警告恐爆「災難性野火」

▲「黑色夏季」野火，從2019年年末，延燒至2020年年初。（資料照／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導



澳洲面臨極端高溫，除了東北部昆士蘭州（Queensland）以外，所有州及領地均發布「嚴重」至「極端」熱浪警報。多座城市飆破40°C高溫，部分地區9日將面臨「災難性」火災風險。

BBC報導，維多利亞州（Victoria）宣布9日實施全面禁火令，並將火災風險等級調升至最高的「災難性」級別，約450所學校和托兒所被迫停課。該州緊急事務專員威布施（Tim Wiebusch）警告，災難性風險「意味著火勢將無法預測且無法控制」，呼籲民眾準備執行火災逃生計畫，「如果身處災難性火災預警區域，請盡早撤離至較安全地區。」

事實上，維州和新南威爾斯州（NSW）8日已發生多場大火，沃東加市（Wodonga）附近火災更動用10多架灑水飛機緊急馳援。

此外，墨爾本（Melbourne）7日測得40.9°C高溫，創下6年來最熱紀錄，西澳部分沿海城鎮更飆破49°C。雪梨預計10日達到42°C高峰，南澳及西澳部分地區未來數日持續超過40°C。

氣象局專家海因斯（Angus Hines）表示，數百萬人居住的墨爾本及阿德萊德（Adelaide）已於7日歷經高溫，但9日才是這一波熱浪的真正高峰，「幾乎整個南澳州、維多利亞州、新南威爾斯州的大部分地區，以及塔斯馬尼亞州的部分地區，都將面臨極度酷熱的一天。」

他指出，高溫加上強風、乾燥與雷電等因素，將導致火災風險達到「災難性」等級，「這將是東南澳內陸地區自2019至2020年（黑色夏季）以來，最重大的多日高溫事件。」

2019至2020年的「黑色夏季」（Black Summer）野火是澳洲史上最嚴重野火，摧毀數千公頃、相當於土耳其國土的面積，並且奪走33條人命。