「台海和平重要」李顯龍：不只影響美中　更衝擊區域全球

▲新加坡前總理李顯龍。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡前總理、國務資政李顯龍8日表示，美國對委內瑞拉的軍事干預令人擔憂，特別對較小的國家而言。針對台海情勢，他稱，儘管近年來各方都宣稱維持現狀，但實際上發生的狀況卻是越趨緊張動盪，台海和平相當重要，這不只是影響海峽兩岸或是美中關係，更衝擊整個區域和全球。

彭博、亞洲新聞台等報導，李顯龍是在出席區域展望論壇講座時談及台海情勢，他稱，新加坡反對單方面改變現狀，但其實現實世界之中，現狀並非沒有變化，而是動態存在，各國調整自身立場，其他國家會做出相應調整，「我認為在過去這幾年，台海關係走向更加緊張、更加動盪」。

李顯龍稱，各方儘管宣稱維持現狀，但都採取行動，希望情勢能夠逐步緩和下來，若美國想避免與中國發生衝突，也會謹慎行事，不讓台海議題成為觸發點。在台灣議題方面，他並不認為美國行事有誤。

針對美國軍事干預委內瑞拉一事，李顯龍深表關切，稱這違反國際法與聯合國憲章，雖然委國內部情勢複雜，其政府合法性存在疑問，還有毒品等問題，但這並不能夠成為一國單方面、未經授權就對另一國進行軍事干預的理由，這對國際體系所造成的長遠影響令人擔憂，「從一個小國的角度來看，如果世界是這樣運轉的，那我們就有麻煩了」。