5歲妹慘死！男求愛被拒「綁架她女兒」餵鱷魚吃　恐被判死刑

▲ 女童遭鱷魚咬死。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州一名76歲男子布萊迪（Harrel Braddy）多年前綁架一名5歲女童，將她丟棄在鱷魚出沒的沼澤區導致死亡，目前正面臨重新量刑審判，可能被判處死刑。

根據《每日郵報》，這起事件發生於1998年11月，布萊迪在教會認識5歲女童夸蒂莎（Quatisha Maycock）和她的母親尚黛爾（Shandelle），因多次向尚黛爾求愛被拒，憤而綁架母女兩人，將尚黛爾帶到偏遠甘蔗田勒昏後丟包，所幸她倖存獲救。

但布萊迪擔心夸蒂莎會指認他，便將當時仍有生命跡象的女童丟棄在素有「鱷魚巷」之稱的75號州際公路橋附近河邊。2天後附近漁民發現女童屍體，驗屍官證實她生前遭鱷魚攻擊，頭部和胸部都有咬痕，且左臂完全消失。

檢方指出，布萊迪向警方坦承他「知道」女童「很可能會死」。2007年陪審團審判後，布萊迪因一級謀殺罪成立被判處死刑。當年主審法官葛利克（Leonard E. Glick）直言，「大人應該保護兒童不受怪物傷害，而不是自己成為怪物。」

但因佛州修改死刑規定，此案現正進行重新量刑程序。根據佛州2023年新法，陪審團投票結果達8比4便可判處死刑，目前陪審員遴選程序已在邁阿密戴德巡迴法院展開。