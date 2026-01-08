　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／竊取護國神山技術機密　台積電第4名內鬼工程師續押3個月

記者吳銘峯、郭玗潔／台北報導

台積電前工程師陳力銘離職後，涉嫌透過仍在職同事吳秉駿、戈一平，竊取台積電2奈米晶片製程等營業機密，帶槍投靠台積電供應商東京威力科創公司，3人遭檢方起訴求刑7到14年不等。台灣高等檢察署智慧財產分署5日第3批起訴台積電第4名在押工程師陳韋傑，涉犯《國家安全法》、求刑8年8月，今（8）日移審智慧財產及商業法院，合議庭稍早召開接押庭，裁定陳韋傑續押禁見3個月。

▲▼ 台積電陳姓工程師竊密追加起訴移審智財商業法院 。（圖／記者許靖騏攝）

▲台積電陳姓工程師竊密追加起訴台積電第4名工師陳韋傑遭續押。（圖／記者許靖騏攝）

台積電2奈米晶片製程被列為《國安法》所定「國家核心關鍵技術之營業秘密」，涉嫌竊取、侵占、擅自重製或洩漏，法定可判刑5年以上、12年以下，得併科新台幣500萬元以上、1億元以下罰金。

陳力銘曾任職台積電12廠良率部門，參與改善5奈米、3奈米製程缺陷，熟悉各項機密資訊保護措施，他2022年轉任東京威力行銷部門，利用任職台積電8年的交情，說服吳秉駿、戈一平協助用筆電遠端登入台積電內部系統，從電腦螢幕翻拍數百張2奈米製程關鍵數據等機密資訊傳給他。

台積電去年（2025年）7月初向檢方通報求助遭竊密，智財分署指揮調查局新竹市調查站、資安工作站搜索約談，陳力銘3人到案均被羈押禁見至今，去年8月27日已被起訴涉犯《國安法》、《營業秘密法》等罪嫌，檢方求處陳男14年徒刑、吳男9年、戈男7年。

期間智財分署低調指揮新竹市調查站，再查獲台積電第4名工程師陳韋傑，涉充當陳力銘竊密幫手，去年11月10日搜索約談，訊後聲押禁見獲准，第2波追加起訴陳韋傑涉犯《國安法》，並以他未完全認罪、態度欠佳為由，求刑8年8月，另外也追加起訴協助滅證的東京威力公司行銷主管盧怡尹。

檢方今上午10點多，將在押的陳韋傑移審智財法院，由審理前2批起訴的合議庭合併審理，稍早法院裁定續押禁見3個月。

01/06 全台詐欺最新數據

台積電竊密案2奈米國安法工程師

