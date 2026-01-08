違《國安法》竊取台積電機密　第4名內鬼「推諉滅證」遭續押

▲台積電工程師陳韋傑涉竊密仍在押，被追加起訴移審智財商業法院 。（圖／記者許靖騏攝）

記者黃哲民／台北報導

台積電工程師陳韋傑涉協助離職同事陳力銘，洩漏台積電14奈米以下製程等營業秘密資料，去年（2025年）11月到案被羈押禁見至今，日前被起訴涉犯《國家安全法》、求刑8年8月，今（8日）移審智慧財產及商業法院召開接押庭，合議庭裁定陳韋傑今起羈押禁見3個月，可抗告。

裁定理由指出，陳韋傑坦承借用不知情同事帳號密碼登入台積電公司資料庫，擅自重製取得台積電公司本件國家核心關鍵技術之營業秘密資訊，並傳給共犯陳力銘，但否認違反《國家安全法》。

然依卷內證人證述、保密協定、簡訊對話紀錄、電子郵件附件暨東京威力公司雲端電子檔案列印紙本、台積電員工帳號及管理監控系統紀錄、監控系統勘驗筆錄、本案國安營業秘密翻拍截圖、經濟部關於國家核心關鍵技術之函覆資料等現有相關事證，足認陳韋傑涉犯《國安法》意圖域外使用而擅自重製而取得國家核心關鍵技術營業秘密罪嫌，犯罪嫌疑重大。

▲台積電竊密案3內鬼工程師仍在押，左起戈一平、陳力銘、吳秉駿。（圖／記者呂佳賢攝）

合議庭認為，陳韋傑對於被訴犯罪情節、手段之供詞，不僅前後不一，且有避重就輕推諉之情，又在案發後得知陳力銘及其他同案被告被調查，旋即更換個人手機及公務電腦，此等申請報廢或毀損本案用以重製、傳送相關營業秘密之設備等疑似湮滅證據舉措，亦有事實足認有勾串共犯、湮滅證據之虞。

至於陳力銘雖仍在押，然陳韋傑與陳力銘被訴共同犯罪情節之調查，尚需勾稽比對相關電磁紀錄、陳力銘及其他證人說詞，始得釐清確認全案犯罪細節，倘若被告有機會相互勾串或湮滅證據，將有使案情陷於混沌不明之高度可能性，具有《刑事訴訟法》第101條第1項第2款之羈押原因。

合議庭認為陳韋傑所涉犯罪，不僅損及個別企業利益，並有重大損害國家安全、產業競爭力及經濟發展之情形，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，為確保日後審判及刑罰執行程序得以順利進行，並防衛社會治安，依比例原則，認有羈押之必要性，且無從以具保、責付、限制住居、限制出境出海或接受科技設備監控等其他強制處分手段代替，因此裁定羈押，並禁止接見、通信。

本案源於陳力銘從台積電離職後，涉透過仍在職同事吳秉駿、戈一平，竊取台積電2奈米晶片製程等營業機密，帶槍投靠台積電供應商東京威力科創公司，3人去年8月底被台灣高等檢察署智慧財產分署起訴涉犯《國安法》等罪嫌，至今在押，檢方求處陳男14年徒刑、吳男9年、戈男7年。

台積電2奈米晶片製程被列為《國安法》所定「國家核心關鍵技術之營業秘密」，涉嫌竊取、侵占、擅自重製或洩漏，法定可判刑5年以上、12年以下，得併科新台幣500萬元以上、1億元以下罰金。

去年12月2日，智財分署第1波追加起訴東京威力涉犯《國安法》與《營業秘密法》共4罪嫌，分別求處罰金新臺幣4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，並請定應執行罰金1.2億元，這是法人被起訴涉犯《國安法》國家核心關鍵技術營業秘密的首例。

期間智財分署從東京威力的雲端硬碟，發現另存有台積電「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」等營業秘密資料，同樣屬於國家核心關鍵技術，陳力銘坦承此部分犯行，主動供出陳韋傑協助取得。

智財分署去年11月10日，低調指揮新竹市調查站搜索約談陳韋傑，他否認充當陳力銘竊密幫手，訊後被聲押禁見獲准，檢方本周一（5日）第2波追加陳韋傑涉犯《國安法》，並以他未完全認罪、態度欠佳為由，求刑8年8月。

檢方第2波追加起訴對象，還包括陳力銘再被求刑7年、有機會依法減刑，東京威力也因沒「盡力為防止行為」，再被求處新台幣2500萬元，而陳力銘在東京威力的女上司盧怡尹，案發後擅自刪除雲端資料滅證，到案拒絕認錯，訊後雖被請回，但被起訴涉犯湮滅刑事證據罪嫌、求刑1年。