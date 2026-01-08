　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Threads點名「默默消失的YTR」8人！留言區吵翻：只是轉換跑道

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

▲許多創作者漸漸淡出YouTube。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣YouTube圈變化快速，不少曾經紅極一時的創作者逐漸淡出螢光幕，有網友列出8位，包括聖結石、Peeta葛格、信誓蛋蛋、劉沛、理科太太、滴妹、老高以及魯夫。不過名單一出，立刻有網友打臉，「他們沒消失，只是不在你的演算法裡」、「劉沛、滴妹、Peeta葛格都還在線啊」；也有網友點名消失很久的YTR。

網友列8位「消失YTR」引爆討論

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在Threads發文，「那些年消失的有名YouTuber」，點名聖結石、Peeta葛格、信誓蛋蛋、劉沛、理科太太、滴妹、老高與小茉、魯夫等人。不過從各頻道近年動態來看，有人其實仍在更新，只是重心轉移了，或是生活上出現轉變。

Threads網友解答：有人仍更新、有人重心轉移

底下有網友留言，「理科太太沒消失過啊」、「聖結石賺的夠他這輩子花不完了，還經營YT幹嘛，至少他的歌還留著不錯了」、「滴妹沒有消失，只是轉行當Vtuber而已」、「Peeta葛格還在啊，我之前還看他推薦超商蛋白質食物欸」、「劉沛沒有消失啊，一直都有更新唷」、「理科太太有開podcast (跟關穎）」。

另外，不少網友點名消失的YTR，「好懷念878發明家」、「希望有人能知道仙人掌姐姐的消息」、「鐵道事務所也是突然沒更新，沒消沒息」、「李子柒真的很久沒看到她更新了，好像是去年還是前年出一部影片後就又沒看到了」、「巢哥完全失蹤，以前超愛看他」、「小玉才是真的消失」。

▲YouTuber滴妹2020年自創手搖飲品牌，至今已有多家分店。（圖／翻攝自Instagram／crown_du）

▲滴妹2020年自創手搖飲品牌，至今已有多家分店。（圖／翻攝自Instagram／crown_du）

YouTuber聖結石2016年10月創立個人頻道，當時僅花不到1年就突破百萬訂閱，但後來一度消失5年，直到近年才回歸社群平台。Peeta葛格的頻道近一年仍可見新片上架，持續輸出健身內容並延伸到相關品牌經營。

YTR「信誓蛋蛋」早期成員有鋼蛋（Quentin），鐵蛋（Roméo） 和來自美國的笨蛋（Ben），頻道停更4年，不過成員鋼蛋目前有在經營個人頻道，且穩定更新。劉沛的YT頻道，2025年仍有內容更新。理科太太在個人生活變動後重啟內容製作、推出新影片，與關穎共同主持Podcast《人生五分熟》，節目內容常引起許多女性共鳴。

滴妹則多線經營，頻道仍有近一年影片，同時投入手搖飲等事業。至於老高與小茉，2025年10月公告因照顧生病愛犬「力氣」而無限期暫停更新。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中共「國師」李毅驚傳被抓走了！
快訊／被蔡依林點名提告！梁曉珺反開嗆
鬼鬼突PO出「母女合照」！
莫莉自爆「帶頭霸凌同學」　黑歷史片段被挖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網購「大正百保能」驚傳仿冒！官方示警：假貨被查獲　4招辨真假

骨頭痠痛又疲累...他一檢查罹癌了　醫示警：常誤診

Threads點名「默默消失的YTR」8人！留言區吵翻：只是轉換跑道

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

迎接2026！新的一年捨棄傳統願景板　現在最紅的是「願景賓果卡」

錯了30幾年！心寬體「胖」不唸「ㄆㄤˋ」正確答案曝　一票驚

網傳「智慧信箱放門口可收掛號」是假的　交通部：一定要人簽收

嘉明湖也下雪了！清晨短暫降雪步道結冰　超美銀白世界畫面曝

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

網購「大正百保能」驚傳仿冒！官方示警：假貨被查獲　4招辨真假

骨頭痠痛又疲累...他一檢查罹癌了　醫示警：常誤診

Threads點名「默默消失的YTR」8人！留言區吵翻：只是轉換跑道

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

迎接2026！新的一年捨棄傳統願景板　現在最紅的是「願景賓果卡」

錯了30幾年！心寬體「胖」不唸「ㄆㄤˋ」正確答案曝　一票驚

網傳「智慧信箱放門口可收掛號」是假的　交通部：一定要人簽收

嘉明湖也下雪了！清晨短暫降雪步道結冰　超美銀白世界畫面曝

新北定期檢疫免逐批送驗　動保處助攻觀賞魚外銷市場

開直播嗆習近平　中共「國師」李毅驚傳被抓走了！

同一雙襪子穿2天後果曝！細菌飆900萬隻「會飄出起司味」

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」　鳥巢審批過關遭打臉

延續起家厝記憶！新北加速老宅改善　三重、新莊4處獲整建補助

守夜人太狂...四城巡演找不同音樂人當嘉賓！　重新翻唱經典

新北圓融行善團媒合善心　謝坤樹、蔡吉隆捐復健器材助身障

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

快訊／高雄去年貨櫃港排名估跌出全球前20大　但運作效能名列第9

挨批冷處理F-16V辛柏毅失聯案！監察院啟動「自動調查」

【辛柏毅該做的都做了】曝呼叫「高度一直下降」 空軍：無法證明他有跳傘

生活熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

貓貓蟲咖波「聯名屌面人」造型太噁挨轟：終止合作

2類人不能點「光明燈」！命理師警告：做錯衰整年

強大吉兆天象！　4生肖貴人來了

冬天飛日本賞雪　他佩服「台灣人1舉動」讚勇敢

以為LINE被封鎖！一票人秒懂「交朋友真實心聲」

電子發票沒中丟回收錯了！丟錯最高罰6千元

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

更多熱門

相關新聞

早餐盤580元「加荷包蛋140元」！全場喊盤：菜色超普

早餐盤580元「加荷包蛋140元」！全場喊盤：菜色超普

在經濟壓力與物價上漲的時代，小資族想存錢越來越困難，一名網友就指出，台北市某間早午餐店，一份簡單的早餐盤，內容物僅有蛋餅、薯餅、培根、生菜等，居然要價580元，且還要再收一成服務費，最驚人的是，一顆荷包蛋居然要140元，原PO直呼價格驚人，引來不少網友共鳴。

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

廢棄商場迴盪詭異低吼聲　結局超感人

廢棄商場迴盪詭異低吼聲　結局超感人

胖橘鑽褲管　頭過身沒過變米腸

胖橘鑽褲管　頭過身沒過變米腸

瑀熙懷二胎累到崩潰！　遇魔王關卡曝心聲

瑀熙懷二胎累到崩潰！　遇魔王關卡曝心聲

關鍵字：

YouTuber台灣創作者頻道更新網友熱議轉型

讀者迴響

熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

家寧最後外援斷了！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」！

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

蕭煌奇突驚喜宣布結婚！　秘戀1年「老婆身份」曝光

蔡依林提告網紅「被起底是《星光》女星」

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

蕭煌奇宣布結婚！同框老婆曬戒指特寫照

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

更多

最夯影音

更多
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面