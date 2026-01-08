Threads點名「默默消失的YTR」8人！留言區吵翻：只是轉換跑道

▲許多創作者漸漸淡出YouTube。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣YouTube圈變化快速，不少曾經紅極一時的創作者逐漸淡出螢光幕，有網友列出8位，包括聖結石、Peeta葛格、信誓蛋蛋、劉沛、理科太太、滴妹、老高以及魯夫。不過名單一出，立刻有網友打臉，「他們沒消失，只是不在你的演算法裡」、「劉沛、滴妹、Peeta葛格都還在線啊」；也有網友點名消失很久的YTR。

網友列8位「消失YTR」引爆討論



有網友在Threads發文，「那些年消失的有名YouTuber」，點名聖結石、Peeta葛格、信誓蛋蛋、劉沛、理科太太、滴妹、老高與小茉、魯夫等人。不過從各頻道近年動態來看，有人其實仍在更新，只是重心轉移了，或是生活上出現轉變。

Threads網友解答：有人仍更新、有人重心轉移



底下有網友留言，「理科太太沒消失過啊」、「聖結石賺的夠他這輩子花不完了，還經營YT幹嘛，至少他的歌還留著不錯了」、「滴妹沒有消失，只是轉行當Vtuber而已」、「Peeta葛格還在啊，我之前還看他推薦超商蛋白質食物欸」、「劉沛沒有消失啊，一直都有更新唷」、「理科太太有開podcast (跟關穎）」。

另外，不少網友點名消失的YTR，「好懷念878發明家」、「希望有人能知道仙人掌姐姐的消息」、「鐵道事務所也是突然沒更新，沒消沒息」、「李子柒真的很久沒看到她更新了，好像是去年還是前年出一部影片後就又沒看到了」、「巢哥完全失蹤，以前超愛看他」、「小玉才是真的消失」。

▲滴妹2020年自創手搖飲品牌，至今已有多家分店。（圖／翻攝自Instagram／crown_du）



YouTuber聖結石2016年10月創立個人頻道，當時僅花不到1年就突破百萬訂閱，但後來一度消失5年，直到近年才回歸社群平台。Peeta葛格的頻道近一年仍可見新片上架，持續輸出健身內容並延伸到相關品牌經營。

YTR「信誓蛋蛋」早期成員有鋼蛋（Quentin），鐵蛋（Roméo） 和來自美國的笨蛋（Ben），頻道停更4年，不過成員鋼蛋目前有在經營個人頻道，且穩定更新。劉沛的YT頻道，2025年仍有內容更新。理科太太在個人生活變動後重啟內容製作、推出新影片，與關穎共同主持Podcast《人生五分熟》，節目內容常引起許多女性共鳴。

滴妹則多線經營，頻道仍有近一年影片，同時投入手搖飲等事業。至於老高與小茉，2025年10月公告因照顧生病愛犬「力氣」而無限期暫停更新。