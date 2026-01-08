　
社會 社會焦點 保障人權

北市貴族中學16歲生墜樓亡　校方急發「給同學的一封信」

▲▼台北市某中學傳出男學生墜樓。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市某中學傳出男學生墜樓。（圖／記者黃彥傑攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北市一所私立貴族中學8日下午發生校園憾事，一名年約16歲的男學生於校內墜樓，送醫搶救後仍宣告不治。校方第一時間啟動緊急應變機制，並緊急發出「給同學的一封信」，向全校師生說明事件，同時提醒同學面對突發意外，可能出現震驚、悲傷、失眠或焦慮等情緒反應，呼籲大家照顧好自己的身心狀態。

事發時間約在下午3時44分，男學生因不明原因自校內高處墜落，當場失去生命跡象，隨即被送往國泰醫院搶救。現場巨響一度讓附近接送放學的家長誤以為是鞭炮聲，直到警消人員趕抵後才發現是學生墜樓，詳細事發經過與原因仍待警方進一步調查釐清。

校方、教育局介入關懷　提醒學生情緒調適

校方隨後緊急向全校學生與家長發出「給同學的一封信」，內容提到對突如其來的事件感到震驚與不捨，並提醒同學在面對重大意外時，可能出現震驚、悲傷、失眠、焦慮、無法專心課業，甚至回想過往失去親人的經驗，這些都是常見且正常的心理反應，呼籲大家接納自己的感受。

校方與輔導室也提供建議，鼓勵學生透過與信任的老師、同學或家人分享心情，並維持規律作息、均衡飲食，或從事運動、閱讀、繪畫等活動，協助穩定情緒。信中也提醒，若相關不安、焦慮情緒超過一個月仍無法平復，且已影響生活與學習，應主動向家人或學校輔導室尋求專業協助。校方同時呼籲家長，在陪伴孩子前先照顧好自身身心狀態，才能承接孩子的情緒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

