金正恩42歲生日！北韓官媒噤聲　專家：疑擔心生母神祕背景曝光

▲今（8日）是北韓最高領導人金正恩的生日，但平壤當局卻異常安靜。（翻攝自朝中社）

圖文／鏡週刊

今（8日）是北韓最高領導人金正恩的生日，但平壤當局的態度卻極其反常。根據南韓媒體觀察，截至今日上午9時，北韓各大官媒對於金正恩的壽辰隻字未提。對比其祖父金日成與父親金正日的鋪天蓋地慶祝，金正恩的生日至今仍充滿謎團，甚至連北韓官方都從未正式「公開承認」這個日子。

為何官媒集體「冷處理」？

根據《韓聯社》報導，《勞動新聞》今日頭版顯示，官方並沒有發布任何祝壽社論，而是刊登了一篇要求官員「為人民奉獻、迎接第9次黨代會」的動員文章，強調目前全國正處於經濟建設與政治大會前的緊繃狀態。

事實上，儘管外界普遍認定金正恩出生於1984年1月8日，但北韓官方對此一直保持「側面證實」。最近的一次間接證實已要追溯至2014年，當時美國 NBA 球星羅德曼（Dennis Rodman）訪朝，官媒才在報導中順帶提到羅德曼是為了「迎接元首誕辰」而來。

想撕掉「父輩標籤」？金正恩正加速推動「獨自崇拜」？

外界好奇，金正恩掌權已久，為何仍未將生日列為法定公休日（如太陽節、光明星節）？專家分析，金正恩近期正試圖淡化祖父與父親的光環。例如近期傳出北韓開始分發「金正恩個人胸章」，並減少使用「太陽節」一詞。

據悉，2年前北韓曾首次在1月8日舉行居民「忠誠宣誓」活動，而非像往年一樣在元旦舉行。這顯示金正恩雖然低調處理生日，卻在實質面上逐步強化個人崇拜，試圖建立與父輩並駕齊驅的統治地位。

身世之謎成禁忌？生母「旅日背景」或是最大壓力？

除了政治考量，專家也提出另一種深層解讀。金正恩的生母高容姬並非金正日的正式配偶，且其身分是「北送（由日返朝）居住者」，這種身世在講求「白頭山血統」純正性的北韓體系中極具敏感性。

韓媒也推測，金正恩生日未公開的可能原因，第一，年輕領袖的形象顧慮，執政初期為避免給人過度自大的觀感；第二，生母背景考量，擔心外界過度挖掘高容姬的身份；第三，建立權威的時機，正在醞釀更具規模的「個人神格化」時機。

何時會正式定為「國家節日」？外界高度關注

依照其父金正日的先例，他在1974年被定為接班人，直到1982年（40歲時）生日才被定為公休日。現年約42歲的金正恩是否會在今年透過「第 9 次黨代會」正式將生日神格化，也是外界關注的焦點。



