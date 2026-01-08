　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩42歲生日！北韓官媒噤聲　專家：疑擔心生母神祕背景曝光

今（8日）是北韓最高領導人金正恩的生日，但平壤當局卻異常安靜。（翻攝自朝中社）

▲今（8日）是北韓最高領導人金正恩的生日，但平壤當局卻異常安靜。（翻攝自朝中社）

圖文／鏡週刊

今（8日）是北韓最高領導人金正恩的生日，但平壤當局的態度卻極其反常。根據南韓媒體觀察，截至今日上午9時，北韓各大官媒對於金正恩的壽辰隻字未提。對比其祖父金日成與父親金正日的鋪天蓋地慶祝，金正恩的生日至今仍充滿謎團，甚至連北韓官方都從未正式「公開承認」這個日子。

為何官媒集體「冷處理」？

根據《韓聯社》報導，《勞動新聞》今日頭版顯示，官方並沒有發布任何祝壽社論，而是刊登了一篇要求官員「為人民奉獻、迎接第9次黨代會」的動員文章，強調目前全國正處於經濟建設與政治大會前的緊繃狀態。

事實上，儘管外界普遍認定金正恩出生於1984年1月8日，但北韓官方對此一直保持「側面證實」。最近的一次間接證實已要追溯至2014年，當時美國 NBA 球星羅德曼（Dennis Rodman）訪朝，官媒才在報導中順帶提到羅德曼是為了「迎接元首誕辰」而來。

想撕掉「父輩標籤」？金正恩正加速推動「獨自崇拜」？

外界好奇，金正恩掌權已久，為何仍未將生日列為法定公休日（如太陽節、光明星節）？專家分析，金正恩近期正試圖淡化祖父與父親的光環。例如近期傳出北韓開始分發「金正恩個人胸章」，並減少使用「太陽節」一詞。

據悉，2年前北韓曾首次在1月8日舉行居民「忠誠宣誓」活動，而非像往年一樣在元旦舉行。這顯示金正恩雖然低調處理生日，卻在實質面上逐步強化個人崇拜，試圖建立與父輩並駕齊驅的統治地位。

身世之謎成禁忌？生母「旅日背景」或是最大壓力？

除了政治考量，專家也提出另一種深層解讀。金正恩的生母高容姬並非金正日的正式配偶，且其身分是「北送（由日返朝）居住者」，這種身世在講求「白頭山血統」純正性的北韓體系中極具敏感性。

韓媒也推測，金正恩生日未公開的可能原因，第一，年輕領袖的形象顧慮，執政初期為避免給人過度自大的觀感；第二，生母背景考量，擔心外界過度挖掘高容姬的身份；第三，建立權威的時機，正在醞釀更具規模的「個人神格化」時機。

何時會正式定為「國家節日」？外界高度關注

依照其父金正日的先例，他在1974年被定為接班人，直到1982年（40歲時）生日才被定為公休日。現年約42歲的金正恩是否會在今年透過「第 9 次黨代會」正式將生日神格化，也是外界關注的焦點。


更多鏡週刊報導
習近平贈禮清單曝光　李在明收「電動單車、蘋果、還有彭麗媛演唱專輯」
未能見父親最後一面...母親也病倒恐動手術　邊荷律強忍悲痛：我正努力撐著
驚險畫面曝！屋內傳出救命慘叫　熱血消防員「助跑破門」意外上演愛的抱抱

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中共「國師」李毅驚傳被抓走了！
快訊／被蔡依林點名提告！梁曉珺反開嗆
鬼鬼突PO出「母女合照」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩42歲生日！北韓官媒噤聲　專家：疑擔心生母神祕背景曝光

濟州航空179死空難周年　超級電腦模擬：少了「那道牆」全員生還

澳洲熱浪多地飆破40°C！　專家警告恐爆「災難性野火」

跨年夜惡火奪40命！　瑞士酒吧老闆爆丟下客人「抱收銀機逃命」

「台海和平重要」李顯龍：不只影響美中　更衝擊區域全球

「買俄油」恐面臨500%關稅！　川普大刀砍向印度等國

5歲妹慘死！男求愛被拒「綁架她女兒」餵鱷魚吃　恐被判死刑

川普稱美國將接管委內瑞拉數年　不排除親赴當地

單親帶孩、窮到睡車上！　她從1500元翻轉人生「創業年收飆近3億」

緊張升溫！　日本抗議中國鑽井船「東海偷挖天然氣」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

金正恩42歲生日！北韓官媒噤聲　專家：疑擔心生母神祕背景曝光

濟州航空179死空難周年　超級電腦模擬：少了「那道牆」全員生還

澳洲熱浪多地飆破40°C！　專家警告恐爆「災難性野火」

跨年夜惡火奪40命！　瑞士酒吧老闆爆丟下客人「抱收銀機逃命」

「台海和平重要」李顯龍：不只影響美中　更衝擊區域全球

「買俄油」恐面臨500%關稅！　川普大刀砍向印度等國

5歲妹慘死！男求愛被拒「綁架她女兒」餵鱷魚吃　恐被判死刑

川普稱美國將接管委內瑞拉數年　不排除親赴當地

單親帶孩、窮到睡車上！　她從1500元翻轉人生「創業年收飆近3億」

緊張升溫！　日本抗議中國鑽井船「東海偷挖天然氣」

新北定期檢疫免逐批送驗　動保處助攻觀賞魚外銷市場

開直播嗆習近平　中共「國師」李毅驚傳被抓走了！

同一雙襪子穿2天後果曝！細菌飆900萬隻「會飄出起司味」

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」　鳥巢審批過關遭打臉

延續起家厝記憶！新北加速老宅改善　三重、新莊4處獲整建補助

守夜人太狂...四城巡演找不同音樂人當嘉賓！　重新翻唱經典

新北圓融行善團媒合善心　謝坤樹、蔡吉隆捐復健器材助身障

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

快訊／高雄去年貨櫃港排名估跌出全球前20大　但運作效能名列第9

挨批冷處理F-16V辛柏毅失聯案！監察院啟動「自動調查」

【中國不讓他進】日本參議員石平抵台　高呼：台灣是獨立國家！

國際熱門新聞

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

美軍入侵直接開火　丹麥「冷戰軍規」曝光

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

泰女遭夫逼賣淫「跟公公拍性愛片」

激戰同一個女教師！　英已婚校長氣炸「板手偷襲」暴打副校長

李在明試辦中國免簽　2團客元旦入境秒失聯

剝奪國籍後遭逮　太子集團董座陳志被柬埔寨送中

「薩莉亞」創始店要拆了！搬整間店估上看千萬

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

被AI淘汰！2030年「7種職業恐消失」

畫面曝！　美移民官開槍擊斃37歲女

美股跌近500點！台積電ADR挫逾2.5％　輝達逆勢上漲1%

不准先囤貨？中國傳暫停訂購輝達H200晶片

川普砸1.5兆「打造夢幻軍隊」　資金來源曝

更多熱門

相關新聞

珍稀亞洲金貓　現蹤泰國國家公園

珍稀亞洲金貓　現蹤泰國國家公園

泰國最古老的國家公園、同時也是聯合國教科文組織世界遺產的考艾國家公園（Khao Yai National Park）傳來保育佳音。園方週二（6日）公布了一組珍貴的紅外線自動相機影像，清晰記錄下一隻被列為「近危」物種的亞洲金貓（Asiatic Golden Cat）在林間穿行的身影。

記憶體價格狂漲！陸媒爆：1盒可買上海1間房

記憶體價格狂漲！陸媒爆：1盒可買上海1間房

即時翻譯原音重現川普演說呻吟聲

即時翻譯原音重現川普演說呻吟聲

日本氣象廳發布「10年一度大雪」預警

日本氣象廳發布「10年一度大雪」預警

西島秀俊樂意挑戰村上改編作品

西島秀俊樂意挑戰村上改編作品

關鍵字：

金正恩北韓日韓要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

家寧最後外援斷了！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」！

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

蕭煌奇突驚喜宣布結婚！　秘戀1年「老婆身份」曝光

蔡依林提告網紅「被起底是《星光》女星」

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

蕭煌奇宣布結婚！同框老婆曬戒指特寫照

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

更多

最夯影音

更多
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面