捐贈全額薪水及選舉補助款307萬元　公益律師陳昆和議員回饋台南地方

▲台南市議員陳昆和「取之社會、用之鄉親」，捐贈全額薪水及選舉補助款給地方慈善與弱勢用途。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有「公益律師」雅號的台南市議員陳昆和，4日利用今年第1天上班日宣布將捐贈全額薪水及選舉補助款共307萬7840元，回饋地方用於社福弱勢等慈善公益用途，陳昆和「取之社會、用之鄉親」的仁風義舉，備受各界好評，台南市慈善愛心服務社社長王慶祥特別頒贈感謝狀給與表彰。

陳昆和表示，他獲得大北門區鄉親認同，就職滿2週年後，在陳進長律師見證並監督執行下，正式向鄉親宣布，將任職議員的薪水含議員的福利（議員研究費189萬9079元；為民服務費30萬元；定期會的出席費、交通費、膳食費共50萬7150元；臨時會的出席費、交通費、膳食費共3萬4300元；保險費1萬4871元）及選舉補助款，共新台幣307萬7840元，全數捐贈於地方社福弱勢等有關慈善公益用途。同時也感謝各界民間慈善公益團體與個人，2年來與陳昆和議員服務處共同辦理協助需要急難救助的鄉親，完成急難救助案件達196件次，金額達數百萬元，發揮人飢己飢、人溺己溺的悲憫情操，令人感佩。

陳昆和說，『取之社會、用之鄉親,、一生公益心』是他始終秉持的人生信念。他自己在投入選舉時已經有穩健的事業及財務基礎，當朋友都在規劃退休生活時，他卻選擇一條不同的道路，作為新的人生挑戰，若不是鄉親的肯定及支持，他也沒這個機會為所愛的家鄉服務，因此他決定將這段期間的薪水及補助款，用來回饋地方。

累積的薪水加上選舉補助款，總計307萬7840元，陳昆和強調，這些來自於人民所賦予的納稅錢，他全數捐贈用在地方社福弱勢慈善公益上，除了作為急難救助金，盡棉薄之力，協助困苦的民眾度過難關外，也將把部分款項作為貧困學生的獎助學金、弱勢關懷、敬賢敬老等慈善扶助性公益活動，希望能讓這筆捐款在陳進長律師等監督執行下，發揮拋磚引玉的作用，幫助到更多需要被幫助的鄉親。

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