獨／台人愛錢？車膜店辦捐舊衣拿現金　3天湧130人...結局神暖心

▲台中汽車美容業者喊捐舊外套送遊民可拿100元現金，3天已湧入130多人捐衣，但只有1人拿走現金。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市東區一名汽車美容業者欲舉辦寒冬送暖活動，日前在粉絲團上發起捐舊外套、毯子就能免費換100元現金，結果3天就來了100多人捐物資，老闆陳俊霖也準備了上萬元現金要讓民眾兌換，但結局卻超暖心，透露「總共有130多件物資，理應發放1萬3000多元現金，但來捐的民眾只有1人拿走現金100元，其他人都選擇將錢捐贈給弱勢族群！」完全出乎意料，也感受到台灣人真的很暖心。

陳俊霖曾經在2019年加耐得盃AEA中國（國際）汽車漆面美容大師賽拿下亞軍，當時在對岸靠著絕佳技術輾壓強國人。陳俊霖表示，許多人受到疫情衝擊，經濟發生困頓，甚至流落街頭，但自己很慶幸還能豐衣足食安然度過每一天，所以想要為這些流浪者做些事情，幫助他們熬過寒冬，所以才想到募集民眾家中舊外套或毯子，發送給需要的人。

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陳俊霖提到，當初訂定的外套募集規則有「拿現金100元」、「代民眾捐100元給華山基金會、瑪喜樂基金會等團體」以及「洗車折抵100元」，消息發布後，才短短三天就募得100件目標，原以為台灣人都會選擇換現金，但99%都選擇將錢捐給公益團體，讓人感動不已。

陳俊霖也說，將在12月27日星期天早上10點，從台中東區匠心汽美中心出發，將募得的外套跟毯子親手送到有需要的人手上，也歡迎大家共襄盛舉，一起增加社會正能量。

▲陳俊霖曾經在2019年加耐得盃AEA中國（國際）汽車漆面美容大師賽拿下亞軍。（圖／陳俊霖提供）