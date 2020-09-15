北港警護「蒜金烏金」！存放區廣增巡邏箱...加強人車盤查防竊

▲國內蒜價高漲，北港警分局近期加強巡護，防止竊案發生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因疫情影響，近月國內本土「蒜」價水漲船高，中秋節將近，在地優質烏魚子也是送禮首選，價格也上揚。北港警分局近期持續結合農漁民執行專案加強巡邏護農漁牧產，全力防止民生竊案發生。

疫情影響，讓本土「蒜」價水漲船高，且中秋節將近，在地優質烏魚子也是送禮首選，價格也上揚，北港警分局近期持續結合農漁民執行專案加強巡邏護農漁牧產，全力防止民生竊案發生。

北港警分局長王立德指出，今年蒜頭市場受疫情影響，及本土蒜頭今年產量略降，供應量明顯減少，至今已飆升至每台斤300元。為防範高價農作遭竊，北港警分局妥適編排及規劃巡邏勤務，並依地區特性結合民間守望相助巡守隊及民防義警等民力，共同執行防竊專案勤務，同時輔導業者裝設保全、照明系統防竊，加強巡護。

王分局長表示，警方廣增巡邏箱並積極部署巡邏護蒜勤務，除在各農產行儲存倉庫周邊或蒜頭存放區設置巡邏箱加強防竊，另執行定點稽查、加強盤查人車等強化勤務作為，亦持續加強犯罪宣導、灌輸正確防竊觀念，指導業者提高自我防護能力，讓竊賊知難而退。

▲北港警分局近期展開護蒜勤務，防止民生竊案發生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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