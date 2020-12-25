善心人士捐贈「無刷式多功能切斷機」裝備　提升消防救災效能

▲台南市消防局在第七大隊部舉行「無刷式多功能切斷器之裝備捐贈儀式」，消防局第七大隊長黃輝林、第六大隊長張明欽代表受贈並頒發感謝獎牌，感謝造福人群善行義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局在第七大隊部舉行「無刷式多功能切斷器之裝備捐贈儀式」，這次捐贈儀式由陳建榮、邵暉淑、吳忠諺、李竹盛、李佳相、江仁傑等6人代表捐贈，並由消防局第七大隊長黃輝林、第六大隊長張明欽代表受贈並頒發感謝獎牌，感謝造福人群善行義舉。

有關陳建榮、邵暉淑、吳忠諺、李竹盛、李佳相、江仁傑等6人，秉持「取之社會，用之社會」造福人群的理念，熱心公益回饋地方社會，深深體認消防局人員保障台南市民生命財產安全的辛苦付出，為了能讓救災裝備器材更為完善，由義消中正中隊副中隊長陳建榮致力促成邵暉淑、吳忠諺、李竹盛、李佳相、江仁傑等人慷慨解囊，捐贈消防局第七大隊及第六大隊救災裝備器材「無刷式多功能切斷機」5台，總價15萬元，也讓消防人員獲得救災裝備，並提升救災之功效。

消防局第七大隊長黃輝林、第六大隊長張明欽致詞時表示，十分感謝由陳建榮、邵暉淑、吳忠諺、李竹盛、李佳相、江仁傑等6人鼎力支持，熱心挹注社會資源，此次捐贈之救災裝備具實用性、對消防救災工作執行有莫大助益，積極為民服務，保障市民財產安全。

第七、六救災救護大隊未來也會繼續秉持著市長黃偉哲的施政理念及局長李明峯守護市民生命財產安全的承諾，同時也保障救災人員之現場安全，感謝陳建榮、邵暉淑、吳忠諺、李竹盛、李佳相、江仁傑等6人對消防的支持與照顧，無私為消防提升硬體設備，期望藉此拋磚引玉，喚起社會上更多人的善舉，進而關心消防同仁救災安全，共同打造臺南為更宜居的城市。

PinkLady裸絲無痕蕾絲性感內褲