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志玲姐姐溫馨關懷高齡長者　代表捐贈「高齡智慧醫療推動基金」

▲林志玲女士以「志玲姊姊慈善基金會」名義，代表合作廠商捐贈善款，由成大醫院沈孟儒院長代表接受。（圖／記者林悅翻攝）

▲林志玲女士以「志玲姊姊慈善基金會」名義，代表合作廠商捐贈善款，由成大醫院沈孟儒院長代表接受。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣在5年後即將邁入超高齡社會，成大醫院正積極推動的「老人醫院」，一向熱心公益的林志玲「志玲姊姊」，25日代表合作廠商捐款設置「高齡智慧醫療推動基金」，並表達此次捐款之意義在於拋磚引玉，希望各界共同關心高齡者健康議題，更盼有志人士一起支持成大醫院老人醫院智慧醫療推動興建。

根據國家發展委員會的推估，我國將於2025年邁入超高齡社會，65歲以上人口占總人口比率將達到20％；成大醫院為因應超高齡社會、高比例老年人口的健康與醫療照護，2017年即著手規劃高齡照護的專屬醫院，並結合智慧醫療的趨勢，2018年獲行政院核定興建國內首座智慧醫療「老人醫院」，預計將於2025年5月正式啟用。

成大醫院沈孟儒院長指出，2025年的台灣每5人中就有1人是超過65歲的長者，他們的照護需求是多重且複雜的，從健康老人、高齡衰弱、多種疾病、身心失能到末期臨終等族群皆有，正是需要智慧醫療的最大宗使用者。這也是成大醫院規劃籌建「智慧醫療老人醫院」的用意，幫助醫師能用更短的時間擬定個人化的精準醫療決策，提高病患的治療品質及效率，達到優化高齡照護品質的目標。

成大醫院將運用「高齡智慧醫療推動基金」，投入優化高齡照護的品質，除了善用智慧醫療的醫院端外，也會延伸觸及高齡者的個人、家戶、社區。

防疫期間為了避免群聚引起感染風險，此次捐贈儀式採小而美的方式低調進行。林志玲女士以「志玲姊姊慈善基金會」名義，代表志同道合的合作廠商出席捐贈儀式，除代表捐贈善款，也貼心準備300份防疫小禮包作為歲末賀禮，送給成大醫院的長輩們。

百忙之中特地撥空南下力挺計畫的林志玲女士指出，成大醫院長期以來，對於關懷弱勢以及低收入戶的年長者不遺餘力，高齡照護在南部醫療資源相較北部匱乏的情況下，成大醫院老人專科醫院的設立，是南台灣高齡者的一大福音。此次希望能號召更多有志一同的朋友響應，一起攜手關心台灣首座老人專科醫院的夢想藍圖，讓興建過程更順利，軟體和硬體臻於完善。

老人醫院籌備處楊宜青院長指出，像在高齡者個人部分應關注「老人三ㄧㄠˋ」：「要好好吃，藥不亂吃，躍快樂動」；在家戶部分，重點則在「家庭照顧者」的培訓，以能真切落實失能老人照護；在社區部分，會持續強化社區健康促進活動，並鏈結「成杏醫聯盟」的雙向轉診功能、落實分級醫療，減少經濟負擔，更能獲得近在咫尺的好厝邊醫師，醫院與診所的合作深入社區，共同守護高齡者的幸福健康。

成大醫院在1999年即設立老年科，2001年又開設國內首個老年醫學病房，20多年來非常重視老年醫學，以守護長者的健康與照護，未來也將繼續承擔，更配合老人醫院智慧醫療之實現，期讓高齡者能擁有活力老化、社會參與的美好價值。

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志玲姐姐高齡長者捐贈醫療基金

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