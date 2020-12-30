　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

救護車載休克男搶時間！猛撞起步女騎士　「延誤到院」收病危通知

記者趙蔡州／綜合報導

一輛救護車28日傍晚載運一名病患，準備從台中轉院到嘉義，不料病患路上先出現休克情況，救護車又在嘉義太保與女騎士發生碰撞，導致醫護人員只能先停下處理車禍，通知另一輛救護車到現場幫忙，也因此延誤了送醫時間，病患送達醫院後，就被醫生發出病危通知。

▲▼救護車值勤擦撞機車 病患遭延誤發病危通知。（圖／東森新聞）

▲救護車載病患搶時間，碰撞綠燈起步機車，到院秒收命危通知。（圖／東森新聞）

事件發生在28日傍晚，監視畫面中可以看見，路口燈號轉成綠燈時，其他車輛聽見鳴笛聲，沒有急著加速往前，女騎士則油門一加通過路口，下一秒就與抵達路口的救護車相撞。救護車儘管有緊急閃避，高速之下仍讓婦人摔地受創，只好先在路邊停車處理車禍，所幸婦人送醫後沒有大礙。

嘉義水上分局交通組小隊長陳燕森表示，車禍發生在嘉義168縣道的太保路段，救護車載送一名轉院病患，從台中醫院出發到嘉義長庚醫院，「行駛途中，病患就已經出現休克情形，在縣道與女騎士發生擦撞後，救護車先在前方路口停駛，通報119支援。」

▲▼救護車值勤擦撞機車 病患遭延誤發病危通知。（圖／東森新聞）

▲婦人送醫後輕傷沒有生命危險。（圖／東森新聞）

事發後，病患家屬在網路上道歉，指稱當時為了搶救病危家人生命，救護車在路口撞上一名女騎士，「對於（騎士）受這樣的傷，我們很抱歉」，只是因為這一場車禍延誤搶救時間，病患到院後仍被醫生發出病危通知，若當時沒有延誤「可能情況就不一樣，希望大家以後看見救護車，能禮讓一下。」

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

救護車載休克男搶時間！猛撞起步女騎士　「延誤到院」收病危通知

「叫床那麼大聲！」無恥夫大戰越南看護　痛逼補教人妻激烈鬥法

奧客買23商品求「分開發票」被拒　怒拿麻油雞洗櫃台、猛砸店員

快訊／台中恐怖壓路機「輾過同事」　工人手腳骨折無呼吸心跳

神秘女深夜抱嬰上門！人妻驚覺老公「1發就中」當場痛哭

針筒灌滿子孫！捷運站噁男尾隨...朝女子臀部狂噴　下場慘曝

愛愛吃到飽…失戀男加入「多人運動」　見3女總重250KG：寧可餓死

5千多萬「補強工程款」只付2萬多！　新竹地院聲明曝光

快訊／高雄媽騎車三貼慘被「輾斷腿」　聯結車駕駛闖禍跑了

前雇主爆他「2週工程4萬薪」嫌太少不幹！五寶爸駁斥：不實指控

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

台中「五寶爸」元旦起正式開工！　汽車美容老闆：會提供機車代步

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

記憶體殺手！超萌圓寶上工囉 爬上棲架10分→ 秒大字趴睡翻

救護車載休克男搶時間！猛撞起步女騎士　「延誤到院」收病危通知

「叫床那麼大聲！」無恥夫大戰越南看護　痛逼補教人妻激烈鬥法

奧客買23商品求「分開發票」被拒　怒拿麻油雞洗櫃台、猛砸店員

快訊／台中恐怖壓路機「輾過同事」　工人手腳骨折無呼吸心跳

神秘女深夜抱嬰上門！人妻驚覺老公「1發就中」當場痛哭

針筒灌滿子孫！捷運站噁男尾隨...朝女子臀部狂噴　下場慘曝

愛愛吃到飽…失戀男加入「多人運動」　見3女總重250KG：寧可餓死

5千多萬「補強工程款」只付2萬多！　新竹地院聲明曝光

快訊／高雄媽騎車三貼慘被「輾斷腿」　聯結車駕駛闖禍跑了

前雇主爆他「2週工程4萬薪」嫌太少不幹！五寶爸駁斥：不實指控

救護車載休克男搶時間！猛撞起步女騎士　「延誤到院」收病危通知

陳時中到基隆廟口！大吃鼎邊趖+糯米腸認證「台灣豬」　店家超開心

「叫床那麼大聲！」無恥夫大戰越南看護　痛逼補教人妻激烈鬥法

專訪／狂燒13億無悔搶救缺電危機　茂達老董陳善南變省電馬達王

美國人最尊敬男性「川普位居榜首」　終結歐巴馬蟬聯12年紀錄

父母讓鄰居痛毆女兒驅魔…丟進冰冷池塘　警見遺體驚「全身紫斑」

5個最激情體位好好學起來　讓前男友做夢也回味

工人討薪水！遭老闆撂人痛打「氣槍灌肛門」　痛苦躺床1個月慘死

韓國人嗆「台灣落後」完全不想來！鄉民認了：南韓全面超車

林志穎深夜等充電「車上吃豆花」　網一看LOGO大驚：特斯拉！

半夜12點停車場傳出「好聽噪音」練唱男2周來一次...鄰居反應兩極

社會熱門新聞

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

前雇主爆五寶爸「2週工程4萬薪」嫌太少

開出巷口撞斃騎士　24歲女自責大哭

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

草屯女打蚊子　租屋處發現針孔攝影機

分開發票被拒　奧客拿麻油雞猛砸

神秘女抱嬰上門　人妻驚覺老公1發就中痛哭

針筒灌滿子孫！捷運站噁男尾隨狂噴　下場慘曝

失戀男加入「多人運動」　開門見3女總重250KG當場嚇傻

即／高雄媽騎車三貼遭輾斷腿　聯結車肇逃

砂石車先左切再右轉　騎士煞不住擦撞噴飛

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

女白骨赤裸含冤死　焚金紙現吶喊骷髏頭

摩鐵嘿咻付5700　還要賠援交妹25萬

更多熱門

相關新聞

惡男故意擋救護車　害死車上病患

惡男故意擋救護車　害死車上病患

泰國沙沒巴干府（又稱北欖府）發生一名駕駛因為覺得「救護車靠太近」，不但故意阻止救護車，還囂張對醫護人員破口大罵，導致車上患者趕不及到醫院死亡，誇張過程被拍下影片，目前死者家屬決定提告。

鏘男持槍射救護車　落網：喜宴喝醉「全忘了」

鏘男持槍射救護車　落網：喜宴喝醉「全忘了」

孕婦臨盆腹劇痛　新化警協助請救護車就醫

孕婦臨盆腹劇痛　新化警協助請救護車就醫

30萬黃牌重機撞救護車　22歲騎士噴飛昏迷

30萬黃牌重機撞救護車　22歲騎士噴飛昏迷

小巷炸滿機車「救護車只能龜速」！他怒轟

小巷炸滿機車「救護車只能龜速」！他怒轟

關鍵字：

救護車

讀者迴響

熱門新聞

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

寒流到台灣了！2次寒潮爆發21度→6度

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

前雇主爆五寶爸「2週工程4萬薪」嫌太少

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」

亞歷媽法國確診新冠肺炎！　和老公都中鏢

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

加護病房起火　7新冠患者活活燒死

體感暴降15°C冰冷48小時！7縣市6°C↓

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

更多

最夯影音

更多
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職
花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面