救護車載休克男搶時間！猛撞起步女騎士　「延誤到院」收病危通知

記者趙蔡州／綜合報導

一輛救護車28日傍晚載運一名病患，準備從台中轉院到嘉義，不料病患路上先出現休克情況，救護車又在嘉義太保與女騎士發生碰撞，導致醫護人員只能先停下處理車禍，通知另一輛救護車到現場幫忙，也因此延誤了送醫時間，病患送達醫院後，就被醫生發出病危通知。

▲救護車載病患搶時間，碰撞綠燈起步機車，到院秒收命危通知。（圖／東森新聞）

事件發生在28日傍晚，監視畫面中可以看見，路口燈號轉成綠燈時，其他車輛聽見鳴笛聲，沒有急著加速往前，女騎士則油門一加通過路口，下一秒就與抵達路口的救護車相撞。救護車儘管有緊急閃避，高速之下仍讓婦人摔地受創，只好先在路邊停車處理車禍，所幸婦人送醫後沒有大礙。

嘉義水上分局交通組小隊長陳燕森表示，車禍發生在嘉義168縣道的太保路段，救護車載送一名轉院病患，從台中醫院出發到嘉義長庚醫院，「行駛途中，病患就已經出現休克情形，在縣道與女騎士發生擦撞後，救護車先在前方路口停駛，通報119支援。」

▲婦人送醫後輕傷沒有生命危險。（圖／東森新聞）

事發後，病患家屬在網路上道歉，指稱當時為了搶救病危家人生命，救護車在路口撞上一名女騎士，「對於（騎士）受這樣的傷，我們很抱歉」，只是因為這一場車禍延誤搶救時間，病患到院後仍被醫生發出病危通知，若當時沒有延誤「可能情況就不一樣，希望大家以後看見救護車，能禮讓一下。」