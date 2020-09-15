獨／恐怖慎入！千萬蒼蠅大軍狂襲　人蟲對戰...雲林社區慘變墳場

記者蔡佩旻、李政遠／雲林報導

「嗡嗡嗡」吵死人了，一隻蒼蠅在飛舞，你可能覺得煩，若是一大群不斷湧現的蒼蠅大軍入侵社區、商家及民宅，令人氣憤抓狂。雲林縣虎尾某社區因近年飛來大量蒼蠅，引發附近餐廳、店家業者及居民的不滿，懷疑是附近農工校區飼養禽畜環境管理不當，導致大量蒼蠅孳生擾亂生活起居；昨（14）晚居民與校方座談，校方承諾改善蒼蠅孳生源。

▲校區周邊約數十戶住家民宅、餐廳，出現蒼蠅肆虐已經持續近1年，居民及業者使用捕蒼蠅器、粘蠅板每天抓，還是捉不勝捉，蒼蠅還是滿天飛舞。（圖／記者蔡佩旻攝）



位於虎尾鎮的國立虎尾高級農工職業學校，校區周邊約數十戶住家民宅、餐廳，出現蒼蠅肆虐已經持續近1年，居民及業者使用捕蒼蠅器、粘蠅板每天抓，還是捉不勝捉，蒼蠅還是滿天飛舞，停留桌上、地上外，就是停在臉上及飯菜上，令人厭惡、噁心及抓狂，影響用餐民眾及購物民眾上門意願；居民抱怨說，每天幾乎可捕獲上千隻的蒼蠅，實在是讓人火大。

▲雲林縣虎尾某社區因近年飛來大量蒼蠅，引發附近餐廳、店家業者及居民的不滿，懷疑是附近農工校區飼養禽畜環境管理不當，導致大量蒼蠅孳生擾亂生活起居。（圖／記者蔡佩旻攝）

餐飲業者李小姐表示，在這裡居住將近10年，以往雖然有些許蒼蠅，但是從來沒有這麼誇張的狀況，從去年9月開始發現蒼蠅數量開始多到不尋常，一個月就突然暴增，本來以為可能過了冬天蒼蠅數量就會減少，沒想到並不是季節的關係，整個冬天蒼蠅並沒有減少的現象，每天上午六點半開機捕蒼蠅，一個早上約能捕到4、500隻的數量。

李小姐指出，會知道是因為後來住附近常客上門，討論到蒼蠅這件事，客人說虎尾農工於鄰近社區一側，可能因為教學需求養了大量蛋雞，在此之後蒼蠅就開始變多，這才知道原因來自於農工的雞舍；李小姐說，曾向校方反映多次，校方僅回應是畜牧科教學需求，卻未見有積極改善動作，校方有說明確實在蛋雞的糞便比較營養，不排除引來蒼蠅產卵寄生，但在昨日座談會上，校方已允諾會將蛋雞課程取消，盡快移除雞隻，希望居們能給時間，在蒼蠅生長週期約1個月後，應能立竿見影。

▲校區周邊約數十戶住家民宅、餐廳，出現蒼蠅肆虐已經持續近1年，居民及業者使用捕蒼蠅器、粘蠅板每天抓，還是捉不勝捉，蒼蠅還是滿天飛舞。（圖／記者蔡佩旻攝）

另一位居民高小姐指出，家裡做生意必須門戶大開，不是餐飲店卻也每天被黑壓壓的蒼蠅大肆壓境，除了影響上門客人對店家的觀感，更十足影響生活環境品質，粘蠅板每天固定放4片只要兩天就能黏滿蒼蠅，高小姐表示，因為距離雞舍較近的原因，一天初估能補上千隻的蒼蠅，蒼蠅拍、捕蚊盒、粘蠅板都抓不完，沒天早上大門一開，就能見到蒼蠅往裡頭飛。

▲國立虎尾農工校方表示，蛋雞飼養為提供畜牧科學生學習畜產課程所用，在校內研討與校外座談後，已經決定在一週內移除雞舍中上千隻蛋雞雞隻。（圖／記者蔡佩旻攝）

高小姐說，因為本身不是餐飲店不可能是食物上引來大量蒼蠅，曾經求助里長希望查明蒼蠅來源，也向環保局反映過，環保局有會同里長去勘查，發現有雞舍飼養大量雞隻，蒼蠅也非常多，但僅此回覆之後未再有下文，實在也不知該如何是好。

▲高小姐指出，家裡做生意必須門戶大開，不是餐飲店卻也每天被黑壓壓的蒼蠅大肆壓境，除了影響上門客人對店家的觀感，更十足影響生活環境品質。（圖／記者蔡佩旻攝）

國立虎尾農工校方表示，蛋雞飼養為提供畜牧科學生學習畜產課程所用，雞隻所生的蛋供校內自給自足無對外販售，經居民反應後校內已召開多次會議，經校長、主任至科任教師多次研討，在環境設備與課程教育以及附近鄰里為蒼蠅所困擾情事，在課程上的安排以及雞隻後續處置，已經決定在一週內移除雞舍中上千隻蛋雞雞隻。

國立虎尾高級農工職業學校針對居民的反應，慎重回應：

「濃濃的人情味，而非動物的異味」有關本校學生實習牧場的實務運作，與公安里社區居民的生活品質是共榮共存，國立虎尾高級農工職業學校在兼顧學生實習課程及重視社區居民生活品質下，具體思維及處理辦法，與大家來分享:

一、兼顧學生學習權益與維護社區生活品質鄰近社區居間的居民，對國立虎尾農工辦學績效及學生表現，給予高度認同及尊重，所以學校對於提供學生實際畜產實習課程，及考量鄰近社區生活品質的感受上，學校會針對實習設備硬體改善與環境衛生落實做最大努力具體改善，取得雙方面的平衡。

二、雖設施符合法規，但尊重居民感受差異有關學生飼養豬隻排泄物所造成空氣異味，或因飼養雞隻排泄物所造成蒼蠅過多問題，即使在皆符合相關法令規定下，學校也能感同身受鄰近居民生活上的困擾。具體將學校學生實習場域進行立即性改善及修繕工程，未來更積極指導學生，落實畜牧實習課程有關環境衛生、生態平衡及節能環保等議題，學校教師將發展相關課程，投入經費資源改善，這是我們具體的長程目標。

三、提升實習教學場域，環境衛生再升級

(一)、蒼蠅過多問題，預計本週學校所飼養蛋雞全數處理，對環境清潔，應能立即有效改善。

(二)、豬隻糞便味問題，預計今年12月上旬，豬舍整建完成並同步減 少餵養豬隻頭數，應該能有減少空氣傳播的味道。

「濃濃的人情味，而非動物的異味」。國立虎尾農工設校已九十二年，與鄰近社區也一直存有共榮共存的精 神及情感。未來，期望維持雙方的是「濃濃的人情味，而非動物的異味」。



▲居此近10年的李小姐指出，從去年9月開始發現蒼蠅數量開始多到不尋常，隔月開始爆增後每天上午六點半開機捕蒼蠅，一個早上約能捕到4、500隻的蒼蠅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►二手票券豐富你的生活

►北極靈芝天然珍稀

【其他新聞】

►交通大執法2周！雲林開2936張罰單...這2種竟佔9成8

►驚悚畫面曝！虎尾休旅車高速逆向衝撞 毀8車3人傷

►以美、以激勵回饋人間 口足畫家林宥辰「逆境燦爛」開展

►雲林「零廢棄資源化系統」啟動 垃圾變輔助燃料混凝土基材