再碰軟釘子！柯文哲臨時取消南投市政交流　僅派副市長出席

▲柯文哲。（資料圖／記者張一中攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲原本預計在19日、20日要去南投進行市政交流，結果再度碰上軟釘子，確定取消該行程，僅由3位副市長黃珊珊、蔡炳坤、彭振聲與南投副縣長會面。對此，台北市府發言人陳智菡表示，因為下午臨時新增市政行程，所以往返時間有壓力，改派副市長進行交流。

柯文哲2019年下鄉行程滿檔，曾想到南投進行市政交流，結果被取消延期。事隔一年，柯文哲原本預定在19日、20日參訪南投，結果再碰軟釘子，16日上午臨時取消行程，僅由3位副市長和南投副縣長陳正昇碰面。

面對外傳南投僅派出副市長，使北市府覺得不對等，因此取消市政行程，陳智菡16日中午回應，原本柯文哲就要出席19日前總統李登輝追思告別禮拜的行程，預計下午才會去南投，結果下午臨時新增市政行程，但這樣往返時間上有壓力，且副市長、首長們都會去，所以市政交流目的都存在，還是能進行市政交流。

被問到李登輝追思告別禮拜的時間很早就定了，是不是比柯文哲訪南投時間還早？陳智菡說，市政交流行程因為疫情關係而延期，之前有調整過好幾次，丟出來時間點跟李登輝追思告別禮拜的時間點應該差不多。沒有明顯先後順序。

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