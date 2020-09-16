六都首長網路聲量曝光　陳其邁施政滿月討論度奪第一

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者吳世龍攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市長補選落幕1個月，市長陳其邁上任就碰上高雄大雨、乙烯外洩等危機，施政表現備受關注。臉書粉專「聲量看政治」在高雄市長補選滿月這天，分析六都市長的聲量比較，第一名為陳其邁，其次是台北市長柯文哲。

「聲量看政治」15日在臉書分享六都市長聲量分析，根據高雄市長補選結束後，自8月16至9月14，共計30天的六都首長新聞聲量比較。目前以陳其邁聲量為六都之首；其次是台北市長柯文哲；第三為新北市長侯友宜；第四為台南市長黃偉哲；桃園市長鄭文燦與台中市長盧秀燕分別暫居第五與第六名。

「聲量看政治」分析，第一名的陳其邁選後，先是仍擁有當選者優勢，其次是近日面對首次市內重大公共安全事件的處置，因此無論在新聞數、按讚數、分享數、評論與留言等指標，都擁有高度討論。

第二名的柯文哲在補選後，面對民眾黨敗選檢討以及首都市政問題，仍有一定程度聲量。第三名的新北市長侯友宜，近期最大的新聞事件是處理館長陳之漢遭槍擊案，而其無論在美豬、疫情、國民黨黨務等發言，都採取相對謹慎但未失分的態度，因此聲量來到第三名。

第四名的台南市長黃偉哲，首先是在柯文哲公車交通戰南北議題上進行反擊，隨後則是最近關切豆花伯一事，獲得不小聲量。至於學甲爐渣爭議，則未對黃偉哲造成較大影響。桃園市長鄭文燦與台中市長盧秀燕則在近期相較其他四人，表現相對未突出，暫居第五與第六。

▲聲量看政治分析六都市長聲量。（圖／翻攝聲量看政治）