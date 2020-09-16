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屁孩「惡整民宿」驚悚照曝光！房務開門傻掉：台灣人的素質？

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網搜小組／柯沛辰報導

南投清境一家民宿業者13日接待客人包棟住宿，怎料隔天退房後，竟發現整棟房子像被轟炸過一樣，不僅食物、垃圾丟得到處都是，從屋裡到屋外，還把滅火器噴得到處都是，彷彿惡意搞破壞。事後，客人一整天都不接電話，訊息也不讀不回，讓業者很無奈。

民宿業者在臉書社團「爆料公社」發文表示，他們是南投合法的民宿業者，直到客人14日退房才打掃，卻被眼前慘狀嚇呆，「能修復的，能清潔的，再辛苦我們都做了，可是刻意用乾粉滅火器噴灑整棟民宿，是何居心？而且還把乾粉灑到榻榻米上面，那是用吸塵器都無法處理乾淨的！」

▲▼屁孩「惡整民宿」驚悚照曝光！房務開門傻掉：台灣人的素質？（圖／爆料公社）

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▲房客噴灑滅火器，同行友人不為所動。（圖／爆料公社）

業者調閱大廳監視器，發現房客拿起角落的滅火器開始朝地上噴灑，還用腳撥弄粉末，但其他同行友人態度稀鬆平常，默默旁觀，似乎不覺得這個行為有任何不妥。事後，業者致電聯繫房客，但對方不接電話，也不回訊息，讓他們很無奈。

業者說，他們雖然有收清潔費，但房客把桌子拆了，煮完的鍋子扔在室外，裡面沒吃完的食物廚餘也亂扔，加上滿桌滿地的酒瓶，根本是惡意破壞。

諷刺的是，桌子旁邊就是回收桶，房客連順手扔進去都不願意，讓清潔人員不禁直呼「這種素質？別再說都是外國來的搞破壞了，台灣人也沒好到哪啦！」

▼客人退房後，整棟民宿彷彿被轟炸過，留下一片狼藉。（圖／爆料公社，下同）

▲▼屁孩「惡整民宿」驚悚照曝光！房務開門傻掉：台灣人的素質？（圖／爆料公社）

▲▼屁孩「惡整民宿」驚悚照曝光！房務開門傻掉：台灣人的素質？（圖／爆料公社）

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