北市議會開議！國民黨聚焦美豬　要求柯文哲17日市政報告前表態





▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者張一中攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會16日開議，面對新會期的攻防，國民黨聚焦美豬、美牛上面，決定明天要請台北市長柯文哲在做市政報告前，先對美豬議題做表態；而民進黨則在觀察柯文哲的清廉改革，等市政報告後再決定如何因應。

國民黨團總召陳重文表示，本來17日是不想給柯文哲太多畫面，大家都冷處理，但因為國民黨的美豬公投第一階段連署完成，所以原本討論是說把所有議員的志願放在警政衛生，後來有做一些調整，且民進黨長期拿下警政衛生，所以他們有調整很多過去該委員會。

陳重文提到，原本決議17日原本不杯葛，但現在決定，要請柯文哲在市政報告前做美豬表態，第一是如果中央要硬幹，位階高過地方制度法，那柯文哲的態度是什麼？且雖然教育局說學生不會吃到，但那北市民眾會不會吃到？

陳重文說，國民黨團一人買了一隻IKEA的「網紅豬」，之後會有一個「拒絕美豬」聲明請柯文哲簽，然後要柯文哲表態。

民進黨的部分，林世宗提到，柯文哲以改革清廉透明立場當選，現在對他清廉改革有待觀察，等到柯文哲市政報告後提出什麼方案後，會再決定這次會期該如何因應。

至於會針對哪些重大市政建設？林世宗說，例如UBike 2.0、大巨蛋後續都還在研擬，以及花了70幾億的北藝中心明年要開幕，每年卻要虧損3億多，這改革形象會受到考驗。

針對民眾關心的美豬、美牛議題，林世宗說，要看柯文哲怎麼回應，才會要求提出聲明或想法。

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