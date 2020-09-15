時力公布高鈺婷兼任秘書長　雲林、宜蘭黨部主委仍懸缺

▲時代力量黨主席高鈺婷。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量黨主席高鈺婷上月29日就任後，於兩週內進行黨內職務調整，並於15日公布新人事，將由高鈺婷兼任時代力量秘書長，副秘書長則由邱麗玲、白宜君接任。此外，日前爆出人頭黨員風波的雲林及宜蘭黨部，代理主委則後續再議。

時代力量上月29日召開決策會議，由新任決策委員推選高鈺婷擔任黨主席，任期將至明年2月28日。高鈺婷當時表示，自己參選時曾提出黨內體質改革、制定發展策略、強化組織健全、財務收支合理、突破同溫層、積極招募黨員等6大政見，她將在半年內與所有同志共同努力，調整好時代力量的政黨體質，一步一步完成讓時代力量成為台灣更好的政黨。

時代力量15日晚間公布新人事，將由高鈺婷兼任秘書長，副秘書長則由邱麗玲、白宜君接任。另外，包括邱郁鈞將出任行政部主任、劉仕傑出任國際部主任、黎訓瑩出任組織部主任、許皇展出任科技部主任、李兆立出任智庫執行長、余佳蒨出任公共關係部主任，以及楊承桓出任媒體創意部主任。

在地方黨部主委部分，留任的包括基隆黨部主委陳愷閎、台北黨部主委陳志明、新北黨部主委葉甄宜、桃園黨部主委曾威凱、新竹縣黨部主委連郁婷、苗栗黨部主委宋國鼎、彰化黨部主委吳韋達、台南黨部主委陳椒華、屏東黨部主委詹智鈞。

新任的黨部主委則包括，魯柏君出任新竹市黨部主委、洪錦鈺出任台中黨部主委、林于凱出任高雄黨部主委。此外，雲林、宜蘭黨部代理主委則再議。

時代力量表示，有關人頭黨員一案，目前已送交紀律委員會，但日前紀律委員出缺名額尚待補齊，故未完成調查，決策委員會已於15日通過高鈺婷所提之紀律委員名單，本案後續將由紀律委員會進行調查。

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