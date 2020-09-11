批衛福部規避國會監督　民進黨團回擊時力：誤把座談會當公聽會

▲時代力量黨團日前召開「美國瘦肉精肉品如何清楚標示」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

政府宣布開放含有瘦肉精的美豬後引起各界疑慮，時代力量立法院黨團接連召開三場記者會、一場公聽會質疑政策缺失，卻連續遭衛福部「已讀不回」均未出席，批評衛福部以「不出席、不說明、不理會」的三不政策規避國會監督。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬11日受訪時表示，時代力量沒搞清楚自辦會議的效力，部長沒辦法也沒有完全的義務就一定要配合。

時代力量黨團自8日起連續三天召開記者會，衛福部受邀但皆未派員出席，時代力量黨團10日晚間表示，衛福部不僅場場缺席，甚至不予回應，「此舉讓本黨團不禁想問，究竟衛福部內部出了什麼問題，導致由立法院黨團所發出的每份公文，均無法送至部長面前」。

隨後，時代力量黨團總召邱顯智也在臉書PO出「協尋失蹤人口衛福部」公告，詢問「回應人民的疑慮，很難嗎」。

▲邱顯智協尋衛福部。（圖／翻攝邱顯智臉書）



對此，鄭運鵬11日受訪時表示，在野黨團開的公聽會並不是法律規定上的公聽會，這叫做私辦政見發表會，或者稱為私辦座談會，使用公聽會這個詞有點不正確。

鄭運鵬說，如果個別委員或黨團自己開的座談會，就一定要指定部長層級非到不可的話，那麼大家可以想像，「以後部長就每天應付這個就好，不用辦公」。

鄭運鵬強調，這是時代力量沒搞清楚自辦會議的效力，部長沒辦法也沒有完全的義務一定要配合，何況此例一開就層出不窮，「大家同時間都要求同一位部長來，這是辦不到的事情」。

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