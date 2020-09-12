時代力量為居民發聲　請黃偉哲宣示打擊汙染不要放任農地浮濫變更

▲時代力量立委陳椒華等人，籲請黃偉哲市長宣示打擊汙染，不要放任農地浮濫變更。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時代力量立委陳椒華指出，市長黃偉哲拍攝短片宣示保護家園、環境汙染OUT決心，其中一案是大動作拆除安定區違法水泥廠的生產設備，「反安定水泥園區自救會」陳情表示，市府此舉是「作作樣子」，竑榮實業正向市府申請周圍6公頃一般農業區變更為工業區，待區域計畫委員會審議通過，便能擴大設立產業園區。

陳椒華說，針對此產業園區設置案，台南市農業局與經濟發展局非但提不出「變更一般農業區」的正當理由依據，陳椒華更發現，已審議通過的「台南市國土計畫」，將竑榮所在區位劃設為「農業發展地區第二類」，便是以「農業生產功能」為主，以「避免農地持續流失」，然台南市政府卻在國土計畫尚未實施之際，以該被淘汰的「區域計畫法」，繼續放任開發單位透過申請浮濫變更農地，違反國土永續規劃精神。為避免農地破壞加劇，特偕同自救會與台南社區大學召開記者會，呼籲黃市長不要失信於民，應立即啟動國土永續規劃，力擋農地污染與浮濫變更，才能真正保護家園。

陳椒華表示，黃偉哲市長日前拍攝短片宣示「保護鄉土、義無反顧」，但學甲爐渣案與安定水泥廠案，卻在在凸顯黃市長對於違法業者消極放縱、對於人民背信承諾。學甲爐渣案，經當地里長檢舉卻遲未開罰，好不容易開罰，但傾到了十幾萬噸爐渣只罰6000元、72000元，相較於不法利得2億元根本九牛一毛，等於變相鼓勵違法濫倒，無法嚇阻農地污染蔓延擴大。

而安定水泥廠案，更凸顯市長並未守護農地與環境。經查，已審議通過的「台南市國土計畫」將竑榮安定廠所在區域劃設為「農業發展地區第二類」，意旨此區域應以「農業生產功能」為主，以「避免農地持續流失」，但台南市政府對此案卻逐步核發變更農地許可，與國土永續精神背道而馳，足見市府欲搶在國土計畫實施前，以該被淘汰的區域計畫法，繼續放行浮濫變更農地。





陳椒華此呼籲黃市長立即啟動國土永續規劃，實踐保護鄉土決心，力阻農地污染，力擋農地流失，在最後一關區域計畫委員會審議中撤銷此案，也呼籲內政部不得再任意更動已審議通過之台南市國土計畫，中央地方都應即刻接軌國土永續規劃，阻止台灣環境持續崩壞。

反安定水泥園區自救會張先生表示，依據產業創新條例第65條，高汙染產業不可設置在「一般農業區」，而竑榮所申請的三種混凝土相關行業皆屬高污染，理應不可設置，以免汙染農業生產環境，且該法條亦規定擬變更編定總面積不得超過原廠土地總面積之1.5倍，但此案卻是16.47倍，違法事實明確。

但是，此案竟透過「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」提出申請一般農業區養殖、農牧用地變更為工業區丁種建築用地，由台南市農業局同意變更，表示是根據經濟發展局的審認意見所做的決定，但經發局卻依行政程序法第46條，表示此案尚在辦理審查中不提供審認意見函。2020年6月5日市府發出的區域計畫委員會第1次專案審查小組會議通知附帶資料中便提到該函，卻仍拒絕公開，不禁讓人懷疑經發局審認過程有瑕疵，因此我們對於此案的必要性、合理性及無可替代性提出強烈質疑，市府應給里民一個交代。

反安定水泥園區自救會居民翁老師表示，竑榮是屬於高污染產業，會帶來空氣汙染、揚塵、水汙染及交通安全等問題，距離中榮里社區及幼兒園僅160公尺，卻又是違規累犯罰不怕，自2014年至2018年，即被檢舉裁罰10次，累積罰緩已有1416000元! 足見此公司素行不良，毫無企業社會責任，影響附近居民健康，並令人感到人心惶惶、無法安居，更遑論讓其擴廠16倍之大？！黃市長怎麼能放行讓這樣的工廠違規營運又擴廠?!

反安定水泥園區自救會居民侯主任表示，「農地農用」、「顧環保」是黃偉哲市長施政的重要目標，為何遇到高汙染的「竑榮」就破功？是否間接證明有利益輸送？ 又為何能無視環境污染對居民嚴重的負面影響? 再者，能否提供良好的生活環境，會影響科技廠的進駐意願。現況南科園區周邊，不少新建案子如雨後春筍冒出，顯示科技產業人員大量入駐，也提升台南市政府的增加不少稅收，難道黃市長要用污染逼退發展嗎？難道要「原則同意」這種「只顧賺錢、罔顧環保的不肖業者」擴大開發？反對此案的居民連署已近2000人，若此案通過，對於市府、竑榮、居民必然造成 「三輸」。請市府提出合理解釋，並依照人民陳情，對於竑榮諸多違規事項，進行違規使用廠區斷電斷水、撤銷此案，並將竑榮安定廠遷至工業區進行高汙染產業管制。

台南社大環境小組副研究員林政翰表示，竑榮的再利用許可，是拿燃煤的飛灰及底灰來製作水泥原料，而「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」裡，這類別是用在「非農業」用地之工程填地材料，為的是避免污染，弔詭的是製造材料的竑榮卻全在一般農業區上，就是100％的農地工廠。過去的區域計畫法就是過於被動且沒有強制力，才會有現在嚴重的農地工廠問題，而現在台南市國土計畫裡這塊土地是農業發展地區，所以竑榮不管是過去、現在、未來都不應該在這裡。

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