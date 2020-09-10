雲端最前線／放寬美豬牛進口！經濟部長：推進台美談判

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總統蔡英文日前拍板未來將依科學國際標準，開放萊克多巴胺（瘦肉精）美國豬肉及30月齡以上美國牛肉進口。經濟部長王美花9日再次強調，「我們現在用國際的標準，把相關的長期的問題來解決，對推進台美之間的談判一定會有很大的幫助」。民眾也關心，開放美豬有望促成台美BTA？《雲端最前線》10日邀請立法委員王婉諭、立法委員賴香伶、台北市議員鍾沛君以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲陳時中宣布瘦肉精美豬殘留容許量。（圖／記者洪巧藍攝）

108新課綱上路，但歷史課本的中國史部分卻大幅縮水，將三國等部分內容刪去，消息引發社會各界論戰。對此，教育部國家教育研究院表示，新課綱強調素養導向，連結學習者的生活經驗與文化背景，並不在訓練學生成為歷史專家，而是培養學生成為新世代的公民。

甫訪問台灣回美的美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）今日推文表示，與駐美代表蕭美琴通話，雙方談及他的訪台行程，也針對下一步強化美台公衛合作進行討論，並讚許台灣在全球公衛領域的領導地位，強調相信台灣的成就應能在世界舞台獲得讚賞。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。